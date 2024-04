Aveva appena finito gli allenamenti, promettente sportivo perde la vita a soli 18 anni dove e cosa è successo

Un’altra giovane vita si è tragicamente spezzata qualche ora fa. A morire un giovane ragazzo di soli 18 anni, Stefano Diaferio. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter che stava guidando in quel momento.

Ecco che cosa è successo.

Stefano Diaferio si spegne a 18 anni: chi era il ragazzo?

Poche ore fa il 18enne Stefano Diaferio si è spento a seguito di un brutto incidente a bordo del suo scooter. Il ragazzo era molto conosciuto in città ed era una promessa della mountain bike. Era infatti iscritto presso una delle più importanti società calcistiche della zone, la Barbieri di Valeggio sul Mincio.

A breve avrebbe dovuto sostenere una gara nella categoria juniores e le aspettative che tutti nutrivano nei suoi confronti erano davvero molto alte. In quella gara sarebbe stato rappresentato dal numero 24, numero che sarebbe stato appuntato sulla sua maglietta in segno di riconoscimento.

Stefano era nato il 6 Febbraio 2006 a Peschiera Del Garda, ma viveva con tutta la sua famiglia a Valeggio sul Mincio, località della più ridente Verona. A piangere questa promessa dello sport i genitori Giuseppe e Janine e la sorella Francesca.

Che cosa è successo al giovane Stefano?

Le ricostruzioni su quanto accaduto a Stefano hanno parlato dell’improvvisa perdita di controllo del mezzo che il ragazzo stava guidando. Stefano aveva da poco sostenuto una sessione di allenamento con il suo istruttore e stava tornando a casa.

Il sinistro si è verificato proprio nei pressi della sua abitazione in quanto mancavano poco più di 200 metri al raggiungimento della destinazione. La vittima stava costeggiando via Galileo Ferraris verso San Graziano quando avrebbe perso il controllo sulla strada principale della zona.

Ovviamente l’incidente è stato segnalato in maniera più che tempestiva, ma nemmeno l’elisoccorso ha potuto fare qualcosa per salvare la vita del ragazzo. Nessun’altra persona è stata coinvolta nello schianto mentre restiamo in attesa di aggiornamenti per quanto riguarda la data dei funerali del povero ragazzo.