Ian Somerhalder si ritira dal mondo dello spettacolo: “Sto nella mia fattoria”

Le Regole dell’Attrazione, Smallville, Lost, The Vampire Diaries, per più di 20 anni Ian Somerhalder ha stregato milioni di persone con il suo fascino e il suo talento. Nel 2019 l’attore ha recitato come protagonista nella serie Netflix V Wars, che a quanto pare sarà anche l’ultima sua apparizione in un telefilm. Ian Somerhalder infatti in una recente intervista rilasciata a E News ha dichiarato di aver tagliato con il suo passato nel mondo dello spettacolo ed ha aggiunto che adesso la sua vita è fatta di passeggiate, natura e famiglia. Da vampiro bello e dannato a papà contadino il passo è stato breve.



“Ho amato il mio lavoro e tutto che ho fatto per molto tempo. Ho adorato fare film, è solo che l’ho fatto per così tanto tempo. Ho fatto una corsa fantastica e va bene così. Se mi guardo indietro lo faccio con affetto pensando alla vita sul set, spesso è stato come stare in famiglia. Ma questa è la mia versione 2.0, che sta per essere la versione 3.0.

Sono felice di essere stato coinvolto come produttore in Common Ground, il seguito del documentario del 2020 Kiss the Ground su come l’agricoltura rigenerativa potrebbe aiutare il sistema alimentare globale e il clima della Terra.

Quando vedi il modo in cui opera la natura, cambia tutto, così come le tue prospettive. È una cosa bellissima vedere cosa succede ai bambini, vederli partecipare alla coltivazione del loro cibo e alla comprensione di cos’è il cibo e da dove viene.

Poi devo ringraziare mia moglie. Questa donna ha deciso che non voleva vedere suo marito rovinare il suo corpo, la sua mente e il suo spirito, si è tirata su le maniche ed è scesa in trincea e mi ha aiutato a trovare una via d’uscita. Ha dedicato la sua vita a tirarmi fuori da diversi pasticci. Sono dove sono grazie a questa donna. Ho potuto ricominciare la mia vita grazie a questa donna.

Adesso ci godiamo la vita nella nostra fattoria. Adoro passeggiare per la fattoria con i bambini, i cani e la famiglia. Stare con i nostro 18 animali, passeggiare tra gli alberi e i cespugli, questo vale molto più di tante cose che facevo prima”.