Rimprovero di Letizia: “Beatrice sii più umana”, la Luzzi la smaschera

Poche ore prima del rientro di Beatrice Luzzi al GF, Letizia Petris si è detta contraria ad un possibile ritorno in casa dell’attrice: “Ok Vitto, fai finta che non sia Bea e metti che è un’altra. Ok che dite che è forte e che potrebbe farcela a venire qui, ma non è giusto. Perché è stata una settimana fuori e non era isolata. Ha avuto contatti con altre persone e non era mica chiusa da qualche parte“. Non una parola sul lutto della coinquilina, ma solo una lucida analisi sul suo possibile comeback. E le cose non sono cambiate nemmeno con l’ingresso della Luzzi l’8 gennaio. Letizia è riuscita a fraintendere una frase di Beatrice e a farle un rimprovero: “Appena è tornata mi ha abbracciata e mi ha detto ‘adesso siamo in due’. Mi ha toccato sul mio punto debole (la morte del padre). Non la sopporto“.

Il nuovo rimprovero di Letizia a Beatrice: “Più umana e meno statua”.

Durante la puntata di ieri non è stato nemmeno accennato alla rabbia di Letizia per la frase (di vicinanza) di Beatrice. Sono invece state trasmesse le immagini della Luzzi che ha commentato le critiche di Paolo Masella a Vittorio Menozzi, colpevole di essere stato vicino a Letizia mentre quest’ultima si stava cambiando. L’attrice di Vivere ha detto: “Non capisco Paolo. Pensa ad attaccare Vittorio, quando non dice nulla su letizia, che è sempre stata molto disinibita e non si è fatta problemi ad andare nel letto di altri. Lui fa il moralista da quattro soldi“. La Petris ovviamente non ha perso occasione per vestire i panni della piccola fiammiferaia, vittima della perfida regina insensibile.

Dopo la puntata Letizia si è avvicinata a Beatrice facendole un rimprovero: “Più umana e meno statua“. Beatrice però l’ha subito rimessa al suo posto: “Io umana? In 25 giorni da quando si è sentito male non c’è stata una volta in cui tu mi abbia chiesto di mio padre! Forse ti converrebbe anche a te pensare più agli altri e meno a te stessa“. Letizia però ha continuato: “Non mi fai paura, un po’ più umana e meno statua, meno statua“.

E ci vuole coraggio a parlare di umanità in quella casa. Perché mentre una loro coinquilina affrontava il funerale di un genitore, metà della casa brindava, cantava, ballava e si dispiaceva… per non poter fare il party di compleanno di Varrese.