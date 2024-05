Cordiale pastore tedesco lascia entrare in casa un amico dei boschi

Il Pastore tedesco invita un dolce e insolito amico in casa: nessuno si aspettava che entrassero insieme dalla piccola porta all’ingresso.

Un pastore tedesco è divenuto particolarmente celebre su TikTok, in questi giorni, per la sua cordialità nei confronti di un animale molto amico dei boschi. L’episodio è stato filmato in corso di svolgimento dai padroni di un’abitazione privata. I quali, sopresi – nel vedere il loro amico a quattro zampe fare ritorno in casa – non si aspettavano minimamente di veder comparire, pochi istanti dopo, anche un altro animale. Sembrava proprio che quest’ultimo – dopo aver varcato la soglia di casa, grazie alla gattaiola presente all’ingresso – avesse seguito fedelmente, fino a quel momento, il suo nuovo “domestico” amico.

Pastore tedesco dà in benvenuto in casa a un tamico dei boschi

Grazie alle immagini in movimento che hanno documentato lingresso dell’insolito amico del pastore tedesco assistiamo all’episodio da una prospettiva privilegiata per osservare con naturalezza quel che accade durante la virale scena condivisa su TikTok.

In sovrimpressione al video pubblicato da @loveforanimals1980, il 3 marzo scorso, i suoi spettatori scoprono come il Pastore tedesco – uno dei due protagonisti di questa emozionante storia – avrebbe desiderato favorire apertamente l’ingresso in casa del cervo da poco conosciuto durante il suo breve tragitto di ritorno verso casa.

Senza troppi convenevoli – dunque – il pastore tedesco avrebbe dato il benvenuto al suo nuovo amico. Il suo “accomodati!” – scondinzolando e voltandosi festosamente verso l’ospite inaspettato avrebbe sancito, secondo gli utenti intervenuti nei commenti al filmato, la nascita di una bellissima quanto insolita amicizia.

Cervo e Pastore tedesco: entrambi in buona compagnia

Il momento esatto in cui – nel filmato – appare in primo piano il cervo è stato amplificato visiviamente da un escamotage tecnico che ha trasformato quel bizarro momento in un frammento di pellicola meritevole di accurata preservazione.

Il cervo, esemplare anch’esso ben noto a noi umani per il suo essere premuroso – entra in casa con lentezza e, soltanto dopo pochi passi, le immagini a colori diventano in bianco e nero.

Gli ultimi frame del video (con 25mila like al suo seguito) vengono accompagnati da magiche stelline. Una scelta molto probabilmente volta a sottolineare, in conclusione, quale sia stata la natura straodinaria dell’evento.