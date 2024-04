I giornalisti Rai contro la dirigenza: “Controllo asfissiante, speso 6 milioni per Avanti Popolo”

I giornalisti Rai sono tornati a contestare la dirigenza colpevole di “controllare in modo asfissiante l’informazione del servizio pubblico”. Lo hanno fatto a distanza di dieci giorni dalla prima volta.

In merito al monologo di Scurati, i giornalisti Rai hanno letto una lettera durante il Tg:

“Il controllo dei vertici della Rai sull’informazione del servizio pubblico si fa ogni giorno più asfissiante. Dopo aver svuotato della loro identità due canali, ora i dirigenti nominati dal Governo intervengono bloccando anche ospiti non graditi, come Antonio Scurati a cui era stato affidato un monologo sul 25 aprile, in una rete, Rai3, ormai stravolta nel palinsesto e irriconoscibile per i telespettatori. La stessa azienda che ha speso 6 milioni di euro per il programma Avanti Popolo, ora avanza motivazioni di carattere economico per l’esclusione di Scurati. Motivazioni già smentite dai fatti“.