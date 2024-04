Gianluca Ginoble fidanzato parla di cambiamenti e confonde la Toffanin

A distanza di due anni dalla loro ultima ospitata a Verissimo, Il Volo sono tornati da Silvia Toffanin. Gianluca Ginoble nel 2022 ha parlato della sua storia con Eleonora, la ragazza con cui è anche stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi.

“Il mio è un rapporto duale, siamo una persona sola. Se sono ancora con Eleonora? È sì. Se ho mantenuto la promessa? Sì, l’ho fatto per voi. Sono felice, sto bene. Non è facile girare, stare in giro… Uno può essere innamorato, vivere in libertà, ma sto bene, il nostro è un rapporto duale, siamo simili, come se fosse la mia versione femminile e viceversa”.

Adesso però le cose sono cambiate e il cantante pare abbia un nuovo amore, questo almeno è quello che ha svelato oggi a Verissimo.

“C’è una cosa molto simpatica. Una delle ultime volte che sono venuto qui… poi quando rivedi i video vecchi del passato, un po’ c’è una sorta di giudizio che dai a te stesso. Io ti dissi ‘dai che tra due anni torno e non sarà cambiato nulla’. Poi in quel momento è sempre bello pensare che tutto sia per sempre e che non cambi. Però in realtà tutto può cambiare, cambiamo noi in continuazione, quindi anche le persone che sono con noi in quel momento possono prendere strade diverse e altre decisioni, oppure le cose possono anche finire.

Quindi oggi con un po’ meno di incoscienza ti dico che le cose sono cambiate, però credo che sia davvero importante prima di prendere qualsiasi tipo di decisione – per come io vivo la vita – lavorare su sé stessi, sull’amor proprio, perché comunque l’amore è un atto in cui devi abbandonare il possesso, l’ego, la gelosia e devi lavorare molto. Ci sono cose dove è importante mantenere una certa libertà sotto questo punto di vista, perché noi non possediamo nessuno. Quando siamo piccoli non sappiamo cosa vogliamo, come gestire i sentimenti. Quindi c’è una crescita personale e in questo momento sono felice e sto amando”.