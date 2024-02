I gatti sentono l’arrivo di un pericolo? La risposta è sorprendente

I felini hanno dei sensi straordinari. Ma riescono anche a “prevedere” le cose? Vediamo se i gatti sentono l’arrivo di un pericolo.

Chi ha la fortuna di condividere la propria vita con un felino, sa quanto quest’ultimo sia una creatura misteriosa ma fantastica.

Sappiamo quanto i sensi dei nostri amici a quattro zampe siano sviluppati e quanto proprio grazie a questi i felini, sia in natura che in cattività, possano “sopravvivere”.

Inoltre, chi vive o ha vissuto con un Micio, può facilmente notare anche come quest’ultimo sia attento a ciò che lo circonda, tanto da “sfuggire” ai pericoli.

Ma vi siete mai chiesti come fa? I gatti sentono l’arrivo di un pericolo? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

I gatti sentono l’arrivo di un pericolo?

I gatti in natura, nel corso degli anni, per poter “sopravvivere”, essendo predatori ma anche prede, hanno sviluppato di più i loro sensi.

Tale sviluppo, possiamo riscontrarlo anche nei nostri amici a quattro zampe, i quali, sebbene non abbiano bisogno di difendersi dal mondo esterno, in quanto vivono in casa, sono molto attenti all’ambiente che li circonda.

Proprio grazie alla grande capacità dei sensi del gatto, e non ai superpoteri di Micio, fa si che quest’ultimo possa percepire un pericolo prima ancora che lo percepisca il suo umano.

Ma come fa? I felini presentano una visione scotopica (visione notturna), ossia vedono bene anche al buio. Inoltre grazie alla struttura delle loro pupille (dilatabili) i felini hanno un’efficienza visiva 6 volte maggiore rispetto a quella di noi esseri umani, quindi possono vedere un pericolo prima di noi.

Tuttavia, la vista non è l’unico senso che permette ai gatti di sentire l’arrivo di un pericolo, anche l’udito ha la sua importanza. Infatti l’udito del gatto è molto sviluppato, i nostri amici a quattro zampe possono sentire i suoni più bassi che il nostro orecchio non sentirebbe mai.

Inoltre la struttura delle loro orecchie, permette ai gatti di orientare queste ultime verso il suono per identificarne la provenienza.

Tra i sensi più sviluppati del Micio, che permettono a quest’ultimo di percepire l’arrivo di un pericolo, vi è anche l’olfatto. Quest’ultimo permette al felino di identificare gli odori e percepire l’arrivo di eventuali minacce.

Tuttavia, oltre ai sensi molto sviluppati, anche le vibrisse del Micio hanno un ruolo molto importante nell’identificazione di un pericolo imminente.

Quali pericoli può percepire il gatto e cosa fa quando percepisce un pericolo?

Grazie ai sensi molto sviluppati, i nostri amici a quattro zampe possono percepire l’arrivo di temporali, a causa del cambiamento di pressione o del rumore del tuono, che la nostra palla di pelo percepirà prima di noi.

Per lo stesso motivo, il nostro amico peloso può sentire anche un terremoto (qualche minuto prima di noi), in quanto quest’ultimo può produrre dei cambiamenti nell’atmosfera che noi non percepiamo ma Micio sì.

Inoltre, grazie all’olfatto e all’udito molto sviluppati, il nostro amico a quattro zampe può percepire anche l’arrivo di una persona o un animale, possibile minaccia per lui o per noi.

Ma come possiamo capire se il Micio ha percepito un pericolo? Cosa fa? La reazione alla percezione di un pericolo è soggettiva.

Infatti ci sono gatti che possono fuggire e nascondersi, altri potrebbero restare immobili e altri potrebbero aspettare e diventare aggressivi quando la minaccia o il pericolo si presenta dinanzi a loro.

Infine ci sono anche gatti che quando percepiscono un pericolo tendono a miagolare o ad agitarsi e “grattare” la porta d’ingresso per scappare.