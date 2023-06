i cantanti, le date e il programma

Il programma del TIM Summer Hits 2023: i cantanti e le date del grande evento musicale condotto da Nek e Andrea Delogu.

Tre serate di grande musica per arricchire il programma dell’estate italiana. Anzi, sei. Torna anche nel 2023 il TIM Summer Hits 2023, lo show che porta la grande musica del nostro paese a Roma, in Piazza del Popolo. L’appuntamento nella Capitale è già stato organizzato e presentato in conferenza stampa. Scopriamo insieme il programma completo, le date, i conduttori e tutti i cantanti che si alterneranno sul palco.

Il programma e le date del TIM Summer Hits 2023

Sono sei gli appuntamenti musicali di questa edizione del TIM Summer Hits, che si sdoppia e si divide tra Roma e Rimini. La prima tranche sarà proprio quella di Piazza del Popolo, dove il 17, 18 e 19 giugno si alterneranno sul palco tutti i più grandi artisti della musica italiana e internazionale per cantare i propri grandi successi estivi.

Nek

A luglio invece, il 6, 7 e 8, in Piazzale Fellini a Rimini ci sarà la seconda tappa di uno spettacolo straordinario, che porterà la grande musica nelle case degli italiani con la messa in onda in prima serata su Rai 2. Condurranno in entrambe le tappe Andrea Delogu, volto noto di casa Rai, accompagnata da Nek, sempre più presentatore oltre che cantante. E con loro ci saranno anche Gli Autogol.

I cantanti del TIM Summer Hits

Tra in tantissimi cantanti che saranno protagonisti nel corso delle sei serate, ne sono stati ufficializzati già molti dei più amati in assoluto. Ecco la lista completa:

– Achille Lauro e Rosa Villain

– Ana Mena

– Angelina Mango

– Annalisa

– Ariete

– Arisa

– Articolo 31

– Ava

– Anna e Capo Plaza

– Baby K

– Boomdabash

– Boro e Oriana

– Bresh

– Carl Brave

– Clara

– Colapesce Dimartino

– Coma_Cose

– Dargen D’Amico

– Elodie

– Emis Killa

– Emma

– Fabio Rovazzi e Orietta Berti

– Fabrizio Moreo

– Fedez

– Francesca Michielin

– Francesco Gabbani

– Gaia

– gIANMARIA

– Giorgia

– Irama e Rkomi

– Leo Gassmann

– LDA

– Levante

– Madame

– Mara Sattei

– Marco Mengoni

– Matteo Romano e Luigi Strangis

– Max Pezzali

– Myss Keta

– Mr. Rain

– Paola & Chiara

– Piero Pelù e Alborosie

– Pinguini Tattici Nucleari

– Raf

– Renga e Nek

– Rhove

– Rocco Hunt

– Rosa Chemical

– Sangiovanni

– Shade e Federica Carta

– Sophie and the Giants

– Tananai

– Tedua

– The Kolors

– Tommaso Paradiso

– Tony Effe

– Wax

– Wayne

Di seguito il video di Taxi sulla luna: