Battiti Live 2023, svelato il cast: da Emma ad Annalisa, tutti gli artisti coinvolti

Tutto pronto per Battiti Live 2023: il programma, le date e il cast dei cantanti per l’evento dell’estate.

Ancora una volta la grande musica arriva a movimentare l’estate della Puglia. Torna nel 2023, per la ventunesima edizione, Radio Norba Cornetto Battiti Live. Uno show straordinario, unico all’interno dell’estate italiana, pronto a rialzare il sipario con cinque grandi concerti in due delle città più importanti della regione, e con un coinvolgimento di molti altri comuni per delle esibizioni registrate negli scorsi giorni. Scopriamo insieme il programma completo, i conduttori e i cantanti che formano il cast di questa nuova imperdibile edizione.

Il programma di Battiti Live 2023

Sarà il solstizio d’estate a dare il bentornato a Battiti Live 2023. Si partirà infatti proprio il 21 giugno da Bari. Nella stessa location, si proseguirà anche il 24 e il 25 giugno, per altri due show spettacolari con i più grandi artisti della musica italiana e internazionale. L’intero cast si sposterà, quindi, nel mese di luglio in Salento, a Gallipoli, per un altro doppio spettacolo, in programma il 7 e il 9.

Elisabetta Gregoraci

Oltre ai due main stage, però, come sempre capita con Battiti Live, sono stati coinvolti nel progetto altri tredici comuni pugliesi, per il consueto #RoadToBattiti. Quest’anno toccherà a Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca di Melendugno, Giovinazzo e Otranto ospitare alcuni dei tantissimi artisti che si altereranno sul palco in una nuova straordinaria edizione del festival dell’estate. Un festival che verrà trasmesso in differita, ogni martedì, in prima serata su Italia 1, per sei settimane consecutive, a partire dal 4 luglio.

I cantanti del cast di Battiti Live 2023

Squadra che vince non si cambia. Anche per questa edizione lo show organizzato da Radio Norba sarà condotto dal direttore della nota emittente pugliese, Alan Palmieri, e dalla showgirl Elisabetta Gregoraci, con la partecipaizone della giovane Mariasole Pollio tra il pubblico.

Leggi anche TIM Summer Hits 2023: i cantanti e il programma delle tre serate di grande musica

L’attesa era però da giorni tutta per il cast dei cantanti coinvolti in questa nuova edizione. Un cast, come sempre, ricchissimo, formato da oltre cento artisti non solo italiani, ma di livello internazionale. Di seguito l’elenco completo in ordine alfabetico:

– Aaron

– Achille Lauro

– Aiello

– Aka 7even

– Alborosie

– Alfa

– Alvaro De Luna

– Ana Mena

– Angelina Mango

– Anna

– Annalisa

– Ariete

– Articolo 31

– Ava

– Baby K

– Bais

– Benji

– Berna

– Bob Sinclar

– Boomdabash

– Bresh

– Capo Plaza

– Carl Brave

– Cioffi

– Clara

– Claude

– Clementino

– Colapesce Dimartino

– Coma_Cose

– Dara

– Dargen D’Amico

– Diodato

– Elettra Lamborghini

– Elodie

– Emis Killa

– Emma

– Enula

– Ernia

– Fabio Rovazzi

– Federica

– Federica Carta

– Federico Rossi

– Fedez

– Finley

– Francesca Michielin

– Francesco Gabbani

– Francesco Renga

– Fred De Palma

– Gabry Ponte

– Gaia

– Gemelli Diversi

– gIANMARIA

– Giorgia

– Guè

– Il Pagante

– Irama

– LDA

– Leo Gassmann

– Levante

– Lolita

– LP

– Luigi Strangis

– Madame

– Mara Sattei

– Marco Mengoni

– Matteo Paolillo

– Matteo Romano

– Mecna

– Mr. Rain

– Negramaro

– Nek

– Ofenbach

– Orietta Berti

– Paola & Chiara

– Piccolo G

– Piero Pelù

– Pinguini Tattici Nucleari

– Quinze

– Rhove

– Rkomi

– Rocco Hunt

– Rondodasosa

– Rosa Chemical

– Rose Villain

– Sangiovanni

– Shade

– Sophie and the Giants

– Svea

– Tananai

– The Kolors

– Tiromancino

– Tommaso Paradiso

– Tony Effe

– Valentina Parisse

– Wax

– Wayne

Di seguito il video di Italodisco dei The Kolors:

Fonte