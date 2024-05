Hans Holbein il Vecchio in mostra a Ausberg 

In occasione del 500° anniversario della morte di Hans Holbein il Vecchio (1465 – 1524), la città di Augsburg commemora il grande pittore e disegnatore con una mostra, che si terrà dal 26 luglio al 20 ottobre 2024 e che vedrà le sue opere esposte presso il Palazzo Schaezler e nel Duomo di Augsburg.

La mostra non comprende solo le opere di Hans Holbein il Vecchio, ma anche opere di molti altri artisti locali, per evidenziare il fiorire delle arti e per sottolineare l’evoluzione della produzione artistica nel XVI secolo ad Augsburg.

Augsburg era allora una libera città imperiale e un importante e prospero centro mercantile, influenzato dalla cultura umanistica italiana, diventando in questo modo anche un importante centro per l’arte e la pittura nell’Europa rinascimentale.

Nel corso dell’Umanesimo e del Rinascimento, la domanda di ritratti aumentava in Europa e ad Augsburg il ricchissimo Jakob Fugger, che governava un vasto impero commerciale, si fece ritrarre da un altro famoso pittore dell’epoca, Albrecht Dürer, durante la “Dieta di Augusta” del 1518.

Questo famoso ritratto di Jakob Fugger con le sopracciglia folte e un prezioso berretto si trova nel Palazzo Schaezler.

Proprio per ricordare Jakob Fugger, copia di questo ritratto è appeso in ciascuno dei 142 appartamenti della Fuggerei, il primo storico complesso di case popolari al mondo.

All’inizio del XVI secolo, Hans Holbein il Vecchio e Hans Burgkmair il Vecchio erano ricercati ritrattisti che hanno caratterizzato la grande scuola pittorica, detta del “Rinascimento Nordico”, nata da questa particolare fusione tra le tradizioni artistiche locali e le influenze artistiche italiane.

Saranno esposti nella mostra i capolavori del tardo medioevo e del primo Rinascimento, compreso il famoso “Kleine Klebeband“ che contiene circa 120 raffigurazioni artistiche del XV/XVI secolo, tra cui i preziosi disegni di Hans Holbein il Vecchio.

Lasciando il palazzo Schaezler, una prestigiosa residenza nobiliare in stile rococò, che oggi ospita al suo interno diversi musei civici, si può raggiungere il Duomo di Augsburg con una interessante camminata che, partendo dalla Maximilianstraße, attraversa il centro rinascimentale della città.

All’interno del Duomo si trovano, davanti agli altari, quattro tavole originali, realizzate da Hans Holbein il Vecchio nell’anno 1493, che rappresentano scene tratte dalla vita di Maria.

Originariamente le tavole furono esposte nel convento “Weingarten” sul lago di Costanza, ma a metà del XIX secolo vennero ricomprate dalla città e da allora si trovano nel Duomo di Augsburg.

Sempre nel Duomo di Augsburg è possibile ammirare le cinque preziosissime vetrate, che rappresentano i Profeti Davide, Diona, Daniel, Mosè e Osea e che sono le più antiche vetrate di questo tipo in Germania e tra le prime in Europa.

Nel centro storico di Augsburg, in una suggestiva piazza affiancata dal canale “Vorderer Lech”, si trova la casa natale di Hans Holbein il Vecchio, che veniva utilizzata dal grande artista come dimora e studio.

La casa, distrutta nel 1944, venne completamente restaurata dopo circa venti anni dalla fine della guerra è oggi sede di gallerie d’arte e utilizzata anche dall’associazione artistica di Augsburg, che realizza nelle sale del piano terreno esposizioni e mostre con ingresso gratuito.

https://kunstsammlungen-museen.augsburg.de/en/exhibitions/exhibitions/schaezlerpalais/the-elder-holbein