in arrivo “Paradiso”, il suo nuovo album

Dopo “La Divina Commedia”, Tedua torna con il sequel intitolato “Paradiso”. Il nuovo album del rapper uscirà il 24 maggio.

Tedua, noto rapper genovese, ha finalmente annunciato la data di uscita del suo attesissimo album “Il Paradiso“. Questo lavoro discografico, sequel de “La Divina Commedia”, uscirà ufficialmente il prossimo 24 maggio. La copertina è stata curata dal celebre fotografo David La Chapelle, promettendo già dal primo sguardo un’esperienza unica ed immersiva.

“Paradiso”: il nuovo album di Tedua

Tedua ha condiviso un aneddoto curioso e affascinante riguardante la nascita della copertina di “Il Paradiso“: “Ero alle Hawaii con David La Chapelle, in un vero giardino dell’Eden. Stavamo spaccando ma non c’era ancora lo scatto definitivo per la copertina. Gli dissi: “David fammi una foto mentre mi tuffo!”“.

“Una volta bagnato, il vestito sarebbe stato inutilizzabile ma lui mi assecondò, immortalando il tutto buona la prima. Ciò che ha reso magica questa unione è che la scia dell’abito formò una diagonale. La stessa che ritroviamo nelle copertine “Inferno” e “Purgatorio”, precedentemente scattate, come simbolo di confine tra i due mondi” – racconta il rapper.

Un’anteprima live esclusiva

Il lancio di “Il Paradiso” sarà accompagnato da un evento speciale che vedrà Tedua protagonista sul palco degli I-DAYS Milano Coca Cola 2024. Quest’occasione rappresenterà non solo la prima presentazione live dell’album, ma segnerà anche un momento storico per il festival e per l’artista stesso.

Tedua, La divina commedia

Tedua infatti si esibirà per due sere consecutive, il 29 e il 30 giugno, all’Ippodromo SNAI, diventando l’unico headliner italiano e l’unico artista a godere di tale privilegio nell’ambito dell’evento. Ad aprire i concerti saranno Night Skinny nella prima serata, seguito dalle star internazionali 21 Savage e Offset nella seconda, assicurando così un’esperienza ricca e variegata per i fan dell’artista.