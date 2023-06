The Who, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

The Who in concerto in Italia nel 2023: la scaletta con tutte le canzoni della band inglese nel live con l’orchestra.

Il countdown sta per finire. Il grande rock è pronto a riscaldare ancora una volta l’atmosfera di inizio estate in Italia. Al Firenze Rocks arrivano gli Who, per un live dal sapore storico. Per la prima volta nella loro carriera il gruppo guidato da Pete Townshend e Roger Daltrey farà tappa nella città simbolo del Rinascimento, e lo farà per rendere omaggio a un percorso straordinario che li ha portati a diventare uno dei gruppi più importanti nella storia della musica. Scopriamo insieme la scaletta del concerto della band inglese in Italia.

The Who in concerto a Firenze

C’è sempre una prima volta nella vita, e la prima volta degli Who a Firenze sarà assolutamente indimenticabile. La formazione britannica sarà protagonista infatti di un concerto straordinario in occasione del Firenze Rocks, con l’accompagnamento dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, un vanto per il capoluogo toscano.

Concerto

Oltre due ore di grande musica rock, con e senza accompagnamento orchestrale, per rivivere l’epoca del Mod Revival, l’epoca in cui le pietre rotolavano, gli ‘scarafaggi’ dominavano e gli Who rappresentavano una delle alternative a un binomio che stava ponendo le basi per la rivoluzione della musica rock nella storia. Anche per questo l’appuntamento è assolutamente imperdibile: la data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 17 giugno 2023.

La scaletta delle canzoni degli Who

Quella di Firenze sarà la prima e unica data italiana, ma non sarà la prima data del tour europeo della band inglese. Conosciamo quindi quale potrà essere, a grandi linee, la scaletta del loro live fiorentino, con eventuali variazioni sul tema che scopriremo solo sul momento.

Per avere un’idea di quello che ci aspetta, ecco tutte le canzoni presentate durante la tappa di Barcellona del loro tour:

– Overture (con orchestra)

– 1921 (con orchestra)

– Amazing Journey (con orchestra)

– Sparks (con orchestra)

– Pinball Wizard (con orchestra)

– We’re not Gonna Take It (con orchestra)

– Who Are You (con orchestra)

– Eminence Front (con orchestra)

– Ball and Chain (con orchestra)

– You Better You Bet

– The Seeker

– I Can See for Miles

– Substitute

– Another Tricky Day

– Won’t Get Fooled Again

– Behind Blue Eyes

– The Real Me (con orchestra)

– I’m One (con orchestra)

– 5:15 (con orchestra)

– The Rock (con orchestra)

– Love, Reign O’er Me (con orchestra)

– Baba O’Riley (con orchestra)