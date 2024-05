Questo non sembra essere un periodo particolarmente pacifico per il rapper Fedez, il quale è stato denunciato per rissa e aggressione da Cristiano Iovino. Qual è stata la reazione di Chiara Ferragni in merito a questo fatto che riguarda il suo ex marito?

Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Scatta la rissa tra Fedez e Cristiano Iovino: che cosa è successo?

Da qualche giorno non si fa altro che parlare della rissa che vedrebbe come protagonisti il rapper Fedez e il personal trainer Cristiano Lovino. Il primo è sempre in cima ai giornali di gossip a causa del periodo movimentato con l’ex moglie Chiara Ferragni.

Per quanto riguarda il personal trainer, invece, questo è diventato famoso a seguito del presunto caffè preso diversi mesi fa con Ilary Blasi. A quanto pare fra i due non corre buon sangue. Tutto sarebbe peggiorato all’interno della discoteca “The Club” nel corso degli ultimi giorni di aprile.

I due sarebbero venuti alle mani a seguito di un apprezzamento che l’atleta avrebbe fatto nei confronti della ragazza che si trovava con Federico. Sarebbe quindi scattata la rissa e successivamente il personal trainer sarebbe stato aggredito da alcuni ultrà del Milan mentre si ritrovava nel quartiere Citylife. Fedez è quindi stato denunciato in quanto il suo volto è stato riconosciuto dalle telecamere di sorveglianza che si trovavano nella zona.

Il pensiero di Chiara Ferragni sulla presunta rissa

I media si sono quindi focalizzati su Chiara Ferragni e sulla reazione della stessa in merito a quanto accaduto fra il personal trainer e l’ex marito. Anche tra Chiara e Fedez sembra non esserci un clima pacifico, motivo per cui da diverso tempo i due non fanno altro se non ignorarsi a vicenda.

Proprio per questa ragione Chiara ha deciso di non proferire alcun tipo di opinione sull’argomento, continuando a vivere la sua vita senza citare Fedez e tutto ciò che lo riguarda. Del resto l’influencer é impegnata a risolvere le questioni giudiziarie che l’hanno colpita nell’ultimo periodo ed è molto concentrata sul suo lavoro.

Nelle ultime storie la donna ha postato delle immagini che la ritraggono intenta a partire per un viaggio di lavoro Per questa ragione pensiamo che non sia per nulla interessata ai problemi che gravitano intorno alla figura del rapper.