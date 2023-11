Il tuo amico a quattro zampe ha subito un trauma psicologico? Vediamo insieme quali sono i comportamenti di un gatto traumatizzato e cosa fare.

Comprendere le emozioni e gli stati d’animo dei felini è molto difficile. Ciò perché i nostri amici a quattro zampe tendono facilmente a nascondere il dolore, la paura e anche la felicità. Tuttavia quando adottiamo una palla di pelo dobbiamo fare di tutto per comprendere come sta, ne vale della sua salute.

Per questo motivo, dobbiamo fare attenzione ai gesti di Micio, in modo tale da comprendere quando un gatto è felice o quando è traumatizzato. Vediamo insieme nel seguente articolo quali sono i segnali da osservare quando il gatto è traumatizzato e cosa possiamo fare per aiutarlo.

Comportamenti di un gatto traumatizzato: ecco cosa devi osservare

Sapere quando un felino sta male, molto spesso non è facile, in quanto per natura i nostri amici a quattro zampe tendono a nascondere il dolore anche se psicologico. Tuttavia essendo genitori umani dei nostri amici pelosi, è necessario prenderci cura di loro e per farlo dobbiamo comprendere quali sono i segnali che ci invia Micio quando è traumatizzato.

Per comprendere un eventuale malessere del nostro amico a quattro zampe dobbiamo fare attenzione ad osservare attentamente ogni cambiamento comportamentale. Ricordiamo oltretutto che alcuni atteggiamenti che il felino può presentare quando è traumatizzato, può presentarli anche se è affetto da altri tipi di problemi. Per questo motivo è sempre importante la valutazione del veterinario. Ecco i segnali a cui devi fare attenzione per capire se il gatto è traumatizzato:

Gatto beve e urina troppo : un felino che beve e urina spesso potrebbe presentare problemi come insufficienza renale o diabete;

: un felino che beve e urina spesso potrebbe presentare problemi come o diabete; La consistenza delle feci del Micio : quando le feci del nostro amico peloso sono solide o liquide significa che c’è qualcosa che non va. Potrebbe trattarsi di un problema momentaneo, ma se si protrae il felino potrebbe soffrire di costipazione o di un disturbo gastrointestinale ;

: quando le feci del nostro amico peloso sono solide o liquide significa che c’è qualcosa che non va. Potrebbe trattarsi di un problema momentaneo, ma se si protrae il felino potrebbe soffrire di o di un ; Gatto vomita il cibo ingerito : se il felino vomita il cibo appena ingerito o se all’interno del vomito sono presenti tracce di sangue significa che c’è qualcosa che non va nel Micio;

: se il o se all’interno del vomito sono presenti tracce di sangue significa che c’è qualcosa che non va nel Micio; Aumento o calo dell’appetito : se il felino presenta cambiamenti di alimentazione che possono causare un’eccessiva perdita di peso o un aumento di peso, potrebbe presentare qualche disturbo digestivo o potrebbe seguire una dieta sbagliata;

: se il felino presenta cambiamenti di alimentazione che possono causare un’eccessiva perdita di peso o un aumento di peso, potrebbe presentare qualche o potrebbe seguire una dieta sbagliata; Gatto morde e graffia : se il nostro amico a quattro zampe morde e graffia qualsiasi cosa, non per giocare o per difendersi, significa che qualcosa nel suo ambiente lo ha traumatizzato ;

: se il nostro amico a quattro zampe morde e graffia qualsiasi cosa, non per giocare o per difendersi, significa che nel suo ambiente lo ha ; Fugge e si nasconde : i gatti possono essere addestrati alla presenza di estranei in casa. Tuttavia se qualche episodio lo ha traumatizzato, il gatto potrebbe fuggire e nascondersi quando si trova nella situazioni in cui in casa ci sono estranei;

: i gatti possono essere addestrati alla presenza di estranei in casa. Tuttavia se qualche episodio lo ha traumatizzato, il quando si trova nella situazioni in cui in casa ci sono estranei; Il gatto si pulisce spesso: sebbene il grattarsi sempre o la presenza di una pulizia maniacale possa essere anche motivo di presenza di pulci nel mantello del gatto, a volte questo comportamento può presentare un altro tipo di problema, per questo motivo è importante approfondire.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Gatto traumatizzato: cosa fare

Una volta identificati i segnali di un gatto traumatizzato, cosa possiamo fare? La prima cosa da fare è contattare il proprio veterinario, il quale potrebbe consigliarci una dieta e un’alimentazione corretta per il nostro gatto.

Attraverso tale dieta possiamo eliminare i sintomi come vomito, aumento o calo dell’appetito, di conseguenza problemi dell’apparato digestivo o urinario e anche l’aumento o la perdita di peso. Nel caso in cui il gatto tenda a nascondersi in presenza di estranei o in presenza di situazioni che lo hanno traumatizzato, potrebbe essere utile garantirgli un punto alto in cui il gatto possa osservare tutto ciò che gli succede intorno.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Per evitare invece che il Micio possa rovinare il nostro divano o i nostri mobili, potrebbe essere utile acquistare un tiragraffi. Infine possiamo creare in casa un’atmosfera che possa calmare il nostro amico a quattro zampe. Per fare ciò potrebbe essere utile utilizzare profumi che possano rilassare e che possano far star bene i nostri amici pelosi, come per esempio l’odore della lavanda, del timo, del basilico o della menta.