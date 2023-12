Gypsy Rose Blanchard è uscita dal carcere: ecco perché tutti ne parlano

Il caso di Gypsy Rose Blanchard è di nuovo finito sulle prime pagine dei media di tutto il mondo ed è giusto che lo conosciate anche voi, soprattutto perché online esiste pure una minserie ispirata alla ragazza dal titolo The Act.

Chi è Gypsy Rose Blanchard?

Gypsy Rose è una ragazza che secondo quanto dichiarava sua madre Dee Dee soffriva di gravi problemi di salute che la costringevano a vivere su sedia a rotelle come leucemia, asma e paralisi cerebrale. Una storia drammatica che ha costretto una ragazza a vivere per 24 anni con la costante paura di morire da un momento all’altro fin quando non ha scoperto che tutte queste patologie che credeva di avere erano state inventate da sua madre.

Dee Dee aveva ideato tutto e manipolato sua figlia Gypsy Rose facendole credere di essere gravemente malata solo per poter ottenere soldi dalla comunità che aveva preso a cuore il dramma di questa famiglia. Quando però la ragazza ha scoperto la verità si è vendicata e con l’aiuto di un uomo conosciuto online ha ucc1so la madre. Il del1tto è stato fatto passare come “reazione di difesa agli abusi perpetuati dalla madre” tant’è che la giuria ha dato dieci anni di carcere a lei e ergastolo a lui.

Oggi Gypsy Rose Blanchard – dopo solo sette dei dieci anni di carcere che avrebbe dovuto scontare – è stata liberata ed è stato accertato che sua madre Dee Dee soffriva della sindrome di Münchausen, ovvero una rara malattia psichiatrica e comportamentale in cui un genitore inventa o provoca dei sintomi di malattie nei propri figli. Il tutto, al solo scopo di attirare l’attenzione.

La prima foto sui social media

La prima cosa che ha fatto una volta scarcerata? Si è iscritta a Instagram e si è scattata un selfie allo specchio. Da vera millennials.

Gypsy Rose Blanchard shares her first selfie to Instagram: “First selfie of freedom!” pic.twitter.com/4vRNfwkUCS — Pop Base (@PopBase) December 29, 2023

Gypsy Rose Blanchard shares new photo with her sister at her “Welcome Home” party, following release from prison. pic.twitter.com/gP8XzId0Lh — Pop Base (@PopBase) December 30, 2023

Netflix sta già prendendo nota.