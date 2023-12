L’avvocato di Belen dice la sua su Antonino e cita il Tribunale

Giuseppe Russo, avvocato di Belen Rodriguez, con una nota al Corriere della Sera ha detto la sua in merito alla diatriba avuta dalla sua assistita con Antonino Spinalbese nel giorno di Natale. Lo ha fatto (ça va sans dire) prendendo le parti dell’argentina e raccontando come sono andate le cose.

“La Signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marì nel suo pieno diritto. Il padre avendo acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marì, non poteva negare il consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza, pur essendone a conoscenza da settimane, con evidenti finalità meramente ostative e strumentali. Sino ad oggi il Signor Spinalbese, pur potendo vedere la figlia tutti i giorni, si è concesso lunghe assenze (come nel periodo da settembre 2022 a febbraio 2023) ed una frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina. Motivo per cui, stante il comportamento tenuto dal Signor Spinalbese e le sue ultime esternazioni non veritiere, le modalità di visita tra padre e figlia verranno regolamentate dal Tribunale”.