Ava e Anna sono stati dei malfidati riguardo Vetri Neri

Vetri Neri di Ava, Anna e Capo Plaza è stato il singolo più ascoltato su Spotify del 2023 e in soli sei mesi ha già sfondato il muro dei 100 milioni di streams. Una cifra enorme se consideriamo che è un brano in lingua italiana destinato principalmente al nostro mercato.

…e pensare che né Ava né Anna volevano farla uscire.

A raccontarlo sono stati proprio loro su Threads in occasione del traguardo dei 100 milioni di streams. Lo ha fatto Ava commentando: “E pensare che non volevo farla uscire“. Post condiviso da Anna che ha aggiunto: “E pensare che quel giorno appena entrata in studio ti dissi che non ero tanto ispirata“.

Alla fine Anna però ha trovato l’ispirazione, ha posato la sua Bottega bag e impugnato il microfono in mano. Il resto è storia della musica.

Cerco di scordarti, ma so che non riuscirò

Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love

Sei rimasto in strada, io non ci torno da un po’

Vetri neri se giriamo nel retro del Porsche

Stasera ho uno show, ma sa che ci becchiamo later (later, later)

Ho perso la voce a urlargli contro, farò playback (playback, playback)

Non pensavo quello che ti ho detto, stavo faded (faded, faded)

L’ho fatto soffrire così tanto che ora è un hater (oh, oh-oh)

Baby, non ci vediamo da un po’

Io ne ho fatta di strada, tu no

Giro sempre in mille diverse suite

Voglio ritornare alla tua maison

Non mi frega se è Punto o Porsche (no)

Tanto abbiamo raggiunto il top (top)

Non mi chiedere se è tutto a posto

Ho un mondo addosso

Ora che è costosa la mia Bottega bag

Sto con un bad boy che gira in Mercedes-Benz

Non voglio negarti che penso ancora a te

Baby, baby, stasera ti aspetto in hotel