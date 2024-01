Guè Pequeno e Vera Gemma: è già crisi? Lei gli lancia una frecciatina

Guè Pequeno e Vera Gemma sono la prima coppia (possiamo dirlo: inaspettata) del 2024, ma fra i due sembrerebbe esserci già un po’ di maretta.

Dimenticata la relazione con Jedà, Vera Gemma è stata per un periodo single fino all’incontro con Guè Pequeno, un suo grandissimo fa.

“È scoppiata la passione tra il rapper Guè Pequeno e Vera Gemma! Dopo un lungo corteggiamento online ad alta temperatura, il cantante e l’attrice hanno consumato la bruciate passione in quel di Milano” – si legge sul settimanale Oggi – “Dopo una cena a lume di candela al costosissimo ristorante giapponese Osaka, i due piccioncini avrebbero trascorso la notte nel loft meneghino del cantante. Guè è stato ammaliato da Vera oltre che per la sua avvenenza anche perché grandissimo fan di suo padre Giuliano. Forse non tutti sanno che a Cologno Monzese gira inoltre voce che Vera Gemma possa essere nella rosa dei candidati a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione de L’isola dei Famosi. “

La notizia ha fatto il giro del web e da quel giorno i due si sarebbero separati. A tal proposito Dagospia ha scritto:

“Guè Pequeno dopo l’uscita della notizia è schizzato a Saint Moritz con il suo amatissimo e bonissimo autista preferendolo alla Gemma. Quest’ultima forse per delusione o forse per ripicca ieri sera ha postato sui suoi social una sua foto ad alto tasso 3rotico taggando e mettendo in sottofondo una canzone di Marracash. Una provocazione che non è passata inosservata al mondo trap e rap del bel Paese. Tutti scrivono: “Vera non merita Guè e fa bene a filtrare con il suo amico-nemico Marracash”.