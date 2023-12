Guarnieri, parla la Platano: “Se Riccardo tornasse da me? Cosa provo”

Prima di Alessandro Vicinanza, nella vita di Ida Platano c’era un altro amore, quello con Riccardo Guarnieri, anche lui conosciuto alla corte di Maria De Filippi. Adesso la Platano è tornata a Uomini e Donne come tronista e in molti sperano che Riccardo scenda a corteggiarla. E anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Verissimo, quando Silvia Toffanin ha chiesto alla sua ospite:”Cosa provi per lui, ma poi se tornasse da te cosa faresti?”

Guarnieri, le parole di Ida Platano sul suo ex compagno.

Ida ha svicolato la domanda di Silvia e non ha voluto dire cosa farebbe se Guarneri tornasse da lei (ma lo sappiamo tutti), però ha rivelato che per il suo ex è rimasto dell’affetto.

“Certo che è stato importante. Se tornasse da me? Quando dico che ho sofferto per amore intendo lui. Prima nel dire che avevo vissuto momenti brutti e di sofferenza intendevo per la fine della storia con lui. La differenza tra la storia con Riccardo e quella con Alessandro? Ci sono un sacco di forme di amori diversi. Dici che mi sono illuminata quando hai nominato Riccardo? Ci sono amori che ti senti come se ti mancasse l’aria ed era quello con Riccardo. Poi ci sono amori diversi e più spensierati. COsa provo per Riccardo? Qualcosa è rimasto, c’è dell’affetto. Anche se ce ne siamo dette di tutti i colori, ma è lo stesso, tra noi è rimasto affetto per quello che di bello c’è stato”.

La Platano ha chiuso l’intervista parlando del figlio: “Ora mi auguro di trovare l’amore per sempre. Questo è quello che mi manda avanti e mi fa vivere. Poi quello che accadrà lo prenderò. Per il momento vengo qui da te da sola. Poi io ho il mio ometto, il mo unico e vero amore, Samuele di tredici anni. Io l’ho cresciuto da sola e sono così fiera di lui. Adesso stiamo vivendo una situazione delicata e mi auguro che tutto vada bene. Adesso mi auguro di sorridere sempre di più e di stare bene con il mio bambino e poi se arriverà l’amore di un uomo lo accoglierò“.