Ida svela la verità su Alessandro: “Vero motivo della rottura. Tradimenti?”

Dopo il ritorno a Uomini e Donne, Ida Platano oggi è stata anche a Verissimo per parlare della fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza. La nuova tronista ha svelato i veri motivi della rottura ed ha smentito le voci di presunti tradimenti (nei mesi scorsi sono circolati rumor bollati come fake news anche da Alessandro).

“Tornare a Uomini e Donne è stato bello, quella è la mia famiglia. Ho rivisto quelli a cui tengo e mi fanno sentire a casa mia. Come mai è finita con Alessandro? Lui inizia con queste frasi che non sta bene e non si sente felice. Mi diceva queste cose. Non è mai stato chiaro, ma da parte sua era finita e non riusciva a dirmelo. Questa situazione è durata da luglio in poi almeno tre mesi. Era distante e anche al telefono era freddo. Poi definitivamente ai primi di ottobre mi ha detto che non se la sentiva e voleva chiudere la storia. Io ho reagito male. Dopo mi sono detta che io le avevo provate tutte. Io non rincorro più nessuno. Non mi voglio più ritrovare nella situazione del passato.

Se mi ha tradita? Secondo me no. Però non so se era più innamorato di me. Mi ha detto ‘io questa storia la vedo impossibile’. Questo perché io abito al nord e lui al sud. – ha continuato Ida – Ma questo lui lo sapeva già dall’inizio. Quindi perché ha voluto cominciare la relazione? Io ero innamorata e stavo benissimo con lui che mi dava la spensieratezza dopo anni complicati. Eravamo complici e abbiamo passato momenti bellissimi.

L’ho rivisto dopo del tempo ed è sotterrata questa storia. Non provo più nulla per lui. Io non ho sentito nulla quando l’ho rivisto. Forse rabbia per le cose che ha detto. Cose che ha rigirato in questi mesi. Certe sue dichiarazioni non mi sono piaciute”.