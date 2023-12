Andreas e Veronica in diretta sulla malattia delle gemelle: “Le dottoresse erano spaventate, adesso va meglio”

Ad un mese dalla loro ultima ospitata a Verissimo, oggi Andreas Muller e Veronica Peparini sono tornati da Silvia Toffanin. Pochi giorni dopo la sua apparizione nel programma di Canale 5, la coreografa ha rivelato di avere un problema, i medici infatti hanno scoperto che le sue due bambine soffrivano della malattia della trasfusione feto fetale. E proprio di questo Andreas e Veronica hanno parlato oggi dalla Toffanin.

“Sto meglio, adesso abbiamo passato un periodo particolare, ma tutto sta andando meglio. Sono molto più rilassata dei primi giorni. Ci è preso uno spavento dopo che siamo venuti a Verissimo. Una settimana dopo ci è preso un bel colpo. Adesso però va davvero meglio.

Essendo una gravidanza gemellare è già complicata. La mia di più perché ha la possibilità di queste problematiche che possono accadere. La mia era la malattia feto fetale. Le gemelle stanno nella stessa placenta in sacchi divisi. Una delle gemelle può diventare donatrice del sangue all’altra. Il sacco di una è come se si ritirasse e prosciugasse. Non sanno la malattia da cosa è scaturita, ma possono intervenire. Sono gravidanze che vanno monitorate con degli specialisti. Perché è importante prenderle in tempo. Io non ero nella fase acuta, ero all’inizio della malattia. Se uno è nella fase acuta può essere troppo tardi per intervenire. Le bambine però stanno meglio e i liquidi sono quasi ritornati uguali”.