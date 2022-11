Grande Fratello Vip, un personaggio forte pronto a entrare in casa come ospite speciale

Gli ingressi al Grande Fratello Vip non sono certo finiti con l’entrata di Tavassi, Onestini, Incorvaia, Altobello, Marzoli e Punzo. Nei prossimi mesi varcheranno la porta rossa altri gieffini, tra questi dovrebbero esserci anche Manuela Villa e Milena Miconi. A dicembre però nella casa di Cinecittà potrebbe arrivare anche un ospite molto speciale, che ha un rapporto stretto con due inquilini del Grande Fratello Vip 7, Alberto e Giaele. Taylor Mega infatti pare che sarà una guest star di questa edizione.

La notizia era già nell’aria visto che Alfonso Signorini, quando ha invitato Taylor per fare una sorpresa a Giaele, le aveva chiesto se le avrebbe fatto piacere partecipare al reality e l’influencer aveva risposto di sì.

Sul nuovo numero di Chi, Valerio Palmieri ha riportato i rumor secondo i quali la bellissima influencer sarebbe pronta a varcare la porta rossa. A quanto si legge sul noto settimanale, la Mega potrebbe restare anche più di una settimana.

“Taylor, vedendo Giaele, dopo tutto quello che è successo nella Casa le ha detto: «Mi sembri mia nonna, svegliati! Sei stupenda perché sei un diamante, non sei bigiotteria, devi splendere. Sei bella perché sei libera, puoi andare molto meglio. La Giaele che ho conosciuto a Capri è tanto e può dare tantissimo sia a chi segue da casa sia a quelli che vivono qui dentro. Se venissi nella Casa e vedessi questa Giaele non prenderei la confidenza che ho preso con te fuori di qui.

E qui arriviamo a un altro punto. Taylor Mega potrebbe entrare nella Casa, per una settimana o anche di più? È quello che ha auspicato Alberto De Pisis. «Se Taylor entra nella Casa non mi trattengo più», ha detto il concorrente, scatenando l’entusiasmo della Mega. «Alberto, hai un carattere forte, mi hai fatto divertire, non ti stai dando tanto quanto ti davi con me, dovresti farti vedere per quello che sei, un animale da palcoscenico».

Insomma, se il ciclone Taylor entrasse nella Casa, siamo certi che la diretta notturna del GfVip sul canale 55 terrebbe svegli molti curiosi”.