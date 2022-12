Dua Lipa indispettita per essere stata associata al Qatar, le sue parole

Dua Lipa è tornata a parlare dei Mondiali di Calcio che si stanno tenendo in Qatar, paese dove l’omosessualità è punita con la pena di morte.

Come saprete, qualche settimana prima del calcio d’inizio, online circolavano vari rumor che la volevano coinvolta nella cerimonia d’apertura. Una notizia poi smentita dalla diretta interessata.

“Ho visto in giro che ci sono molte voci secondo le quali io dovrei esibirmi alla cerimonia di apertura dei mondiali in Qatar. No, io non mi esibirò e non sono stata coinvolta in nessuna negoziazione per la performance. Farò il tifo per l’Inghilterra da lontano e non vedo l’ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni in materia di diritti umani che aveva preso quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo”.

Intervistata fra le pagine di Variery, Dua Lipa ha confessato di essersi molto risentita per quei rumor.

“Il Qatar prendendo i Mondiali di Calcio ha preso impegni sui diritti umani, ma non sono stati rispettati in modo soddisfacente. Né sui diritti dei lavoratori migranti, né sui diritti delle donne, né sui diritti della comunità LGBT+, né sul diritto di libertà di espressione. Che tipo di messaggio manda se questi impegni per loro non significano nulla? Personalmente non ho nulla contro il Qatar, ma non mi piace essere finita nella lista dei cantanti che si sarebbero esibiti alla cerimonia d’apertura. Va davvero contro tutte le mie convinzioni”

Dua Lipa on the Qatar World Cup:

“The World Cup is a really unique opportunity to hold Qatar to account. They made pledges on human rights when they signed the World Cup deal that haven’t been satisfactorily met.. what kind of message does it send if these pledges mean nothing” pic.twitter.com/yMVbJBZwyV

— Pop Base (@PopBase) November 30, 2022