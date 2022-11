Alberto De Pisis torna in Casa: “Avevo le allucinazioni, passavo i pomeriggi a piangere”

Alberto De Pisis è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il vippone è stato prelevato dalla Casa e portato in isolamento lo scorso sabato 19 novembre e oggi, dopo ben undici giorni, ha fatto il suo come back da negativo. “Avete fatto i bravi senza di me? Quanto mi siete mancati!”, le sue prime parole dette ai vipponi. “Sono felicissimo! Sono tornato da voi!”.

Dopo lo stop freeze, Alberto De Pisis – parlando con i suoi coinquilini – ha raccontato quanto è stata dura per lui restare undici giorni chiuso in albergo.

“Sono stati dieci giorni in silenzio è stato un incubo. Blindato lì dentro. Dieci giorni che sono sembrati dieci mesi. A tratti avevo le allucinazioni. Non potevo neanche guardare film, penso di essere dimagrito perché avevo zero appetito. Leggevo, meditavo.. E niente, anche il Covid lo abbiamo fatto. Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla”.

Alberto De Pisis chiude la parentesi Covid

Con il rientro di Alberto in Casa, il “caso-Covid” è ufficialmente terminato. Ma com’è entrato il CoronaVirus nella casa? A rispondere a questa domanda è stato Gabriele Parpiglia in diretta da Casa Pipol. “Tra i nuovi ingressi Luca Onestini era asintomatico, ma ha preso una variante non rilevata dal tampone. E’ entrato da negativo e poi è diventato positivo asintomatico. La nuova variante ha bucato il tampone molecolare“. I positivos in isolamento hanno fatto i tamponi tutti i giorni a cadenza alternata: uno molecolare, poi uno rapido e poi di nuovo uno molecolare. L’isolamento finiva 24 ore dopo il doppio tampone negativo onde evitare falsi negativi.

