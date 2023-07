La nuova edizione del Grande Fratello Vip sarà rivoluzionata e lo sarà a partire dal nome che dovrebbe perdere l’acronimo ‘Vip’. Una parola accostata al programma che non piacerebbe affatto a Pier Silvio Berlusconi che vuole proporre un programma più “alto” e meno “trash”.

Dentro persone comuni e celebrità famose per la propria professione, fuori tutti i prezzemolini televisivi e i vari bellocci spacciati per modelli nonostante non abbiano mai visto in vita loro una passerella. I nomi che faranno parte del cast sono tutt’ora misteriosi, anche se si rumoreggia che in lizza ci siano celebrità come Fiordaliso, le sorelle Boccoli e Justine Mattera.

Il cambio di registro del Grande Fratello Vip lo si vedrà anche in studio dove – dall’anno scorso – rimarrà solo Alfonso Signorini. Come già sappiamo Sonia Bruganelli e Orietta Berti non torneranno più, la prima si dedicherà alla sua società di produzione, mentre la seconda farà parte del cast di Io Canto di Gerry Scotti. Al loro posto erano state provinate Katia Ricciarelli e Paola Barale, ma alla fine i loro nomi sono stati bocciati. All’ultimo, infatti, la decisione è virata su Cesara Buonamici che svolgerà quel ruolo in solitaria.

Grande Fratello Vip, fuori anche Giulia Salemi

All’indiscrezione di Dagospia che ha fatto il nome della giornalista si aggiunge anche quella di TvBlog che ha confermato pure l’addio di Giulia Salemi. Il ruolo di “commentatrice di Twitter” resterebbe però attivo, tant’è che il noto sito televisivo ha scritto: “discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo“.

Alfonso Signorini alla conduzione, Cesara Buonamici unica opinionista. Il Grande Fratello con queste premesse indubbiamente cambierà, ma il pubblico di Canale 5 apprezzerà la decisione o rimpiangerà le liti fra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe a bordo campo?