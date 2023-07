Il ‘dopo Mediaset’ di Belen, ecco dove potrebbe sbarcare la Rodriguez: “Progetto su misura”

Un anno di rivoluzione a Cologno Monzese, nuovi arrivi e clamorosi arrivederci e addii. Tra i volti che non vedremo quest’anno su Canale 5 e Italia 1 c’è anche quello di Belen. Ma come e dove sarà il dopo Mediaset della Rodriguez? In merito a questa domanda è arrivato il primo rumor.

“Devo ringraziare tanto Mediaset per tutte le belle esperienze lavorative che abbiamo affrontato. In questi anni ho imparato moltissimo. E poi ringrazio il Presidente per la fiducia e per avermi confermata per anni. Grazie anche per le belle parole che ha speso per me. – ha scritto due settimane fa Belen Rodriguez su Instagram – Un grazie speciale va anche a Maria De Filippi per il bene che mi ha fatto, per le opportunità e per i consigli che mi ha sempre dato. Il mio oggi non è certo un addio, ma spero che sia un arrivederci”.