Il dramma di “Fernanda Number Six” al concerto di Harry Styles

Il concerto a Campovolo di Harry Styles sarà per sempre famoso e non solo per le fan accampate da oltre una settimana che vivono sul prato adiacente, ma per la storia degli appelli. Pure al tg1 è finita la ragazza che col megafono chiama imperterrita le sue compagne, fra loro Fernanda Number Six ed Erica Number Ten.

In fila da giorni, con tende e sacco a pelo in vista del concerto di sabato a #Campovolo

Sono le fan di #HarryStyles tra regole rigide e appelli ogni tot ore @cristino_fra #tg1 #HarryStylesLoveOnTour2023 pic.twitter.com/OrAUraLeJ4 — Tg1 (@Tg1Rai) July 19, 2023

La sesta ragazza riuscita ad arrivare a Campovolo è proprio Fernanda, una messicana che segue da sempre Harry Styles. A lei è stato dato il numero sei e in tutta la settimana ha rispettato ogni appello pur di mantenere quel posto. Fino al dramma di oggi, quando è stata rimbalzata dall’organizzazione all’apertura dei cancelli. Il suo biglietto era falso.

my ticket did not pass anymore fernanda number six my friends — Fer On Tour ✨ (@ferdaviila) July 22, 2023

“Il mio ticket non passava!” ha scritto su Twitter, chiedendo informazioni sull’acquisto di un altro pass: “Per favore qualcuno mi venda un biglietto per qualsiasi settore, per piacere!“.

Pls someone sell me a ticket any section pls 🥺🥺🥺🥺 — Fer On Tour ✨ (@ferdaviila) July 22, 2023

Il problema del biglietto di Fernanda Number Six era che il codice si era in qualche modo rovinato e lo scanner non lo leggeva. Ma il dramma è poco dopo rientrato e la ragazza è riuscita a passare i cancelli.

They only told me that the scan does not read it — Fer On Tour ✨ (@ferdaviila) July 22, 2023