velocità fino a 17.6 Gbps

È passato diverso tempo dagli ultimi rumor sulle velocità delle RAM DDR6, ma l’argomento torna a essere particolarmente di rilievo ora che la memoria RAM DDR5 è entrata a pieno regime sul mercato, rappresentando l’opzione principale per nuovi sistemi dopo una transizione morbida.

Una nuova serie di specifiche suggerisce nuovi dati in merito a quelle che potrebbero essere le velocità di lancio delle memorie RAM DDR6 e LPDDR6. In particolare, secondo i dati condivisi dal tipster Darkmont e presumibilmente provenienti da JEDEC, le RAM LPPDR6 (Low Power DDR6) nella loro primissima iterazione potrebbero offrire velocità da 10.667 a 14.4 Gbps, con una banda tra i 28 e i 32 GB/s.

Altrettanto notevoli i dati che riguardano le memorie tradizionali DDR6, che dovrebbero offrire in una prima fase velocità da 8.800 a 17.600 Gbps, ma questo dato potrebbe lievitare fino a 21 Gbps. Cifre vertiginose, che raddoppierebbero le potenzialità rispetto allo standard DDR5.

Non si sa ancora molto sulle specifiche delle nuove memorie, soprattutto se pensiamo al fatto che c’è ancora molto tempo a disposizione prima che vengano ultimate in maniera definitiva. Per questo si guarda perlomeno al secondo trimestre del prossimo anno, mentre per i primi prodotti reali l’attesa potrebbe avvicinarsi ai due anni.