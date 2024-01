Golden Retriever rimane accanto al bimbo malato confortandolo

Il cane di razza Golden Retriever di nome Beau si prende cura del bimbo malato, rimanendogli accanto in ogni momento e confortandolo.

Il nebulizzatore fa molto rumore, ma Beau non si lascia spaventare. Il suo compito è quello di proteggere e confortare il fratellino umano e nulla può impedirgli di portarlo a termine. Beau è un cane di razza Golden Retriever dal manto color ocra. Da quando i proprietari hanno avuto un bambino, il mondo di Beau si è riempito di gioia, dolcezza e felicità. Non appena ha visto il piccolo, il Golden Retriever ha deciso di assumere il ruolo di un fratello maggiore e, a giudicare dalle immagini condivise su TikTok, lo sta svolgendo nel migliore dei modi.

Il Golden Retriever Beau si prende cura del fratellino umano: i video testimoniano il legame tra il bimbo e il cane

A testimoniare l’incredibile legame di affetto nutrito da Beau nei confronti del bambino sono i video che quotidianamente i proprietari del Golden Retriever condividono sul profilo TikTok dedicato al quattro zampa (all’account social @Ossa di Beau nose Bones Beau Nose Bones).

Beau, un esemplare di razza Golden Retriever di circa tre anni, ha una dolcezza incredibile nei confronti del bambino da poco venuto al mondo. Frankie, questo il nome del piccolo, è affetto da un virus respiratorio. I genitori del bimbo hanno spiegato nei video condivisi su TikTok che si tratterebbe del virus respiratorio sinciziale (RSV), che richiede l’uso di un nebulizzatore per facilitare la respirazione. Nonostante il rumore del dispositivo, Beau rimane accanto a Frankie per tutta al durata del trattamento, confortandolo e coccolandolo.

La madre del piccolo, Erica Derisem definisce il Golden Retriever come «la migliore medicina del mondo»: accanto a lui, Frankie è sempre sereno e sorridente. Come testimonia uno dei filmati che ha ottenuto il maggior numero di visualizzazioni, Beau trascorre ogni momento della giornata vicino al piccolo. Si sdraia accanto a lui quando gioca sul tappeto steso in terra; veglia la culla quando il piccolo dorme; rimane vicino a Frankie mentre mangia. Il legame tra il quattro zampe e il bambino ha emozionato milioni di utenti del web.

@beaunosebones The best medicine.💛 #fyp #foryoupage #dogsoftiktok ♬ My Love Mine All Mine – Mitski

Proprio come dimostra il caso di Beau e Frankie, gli animali domestici instaurano un meraviglioso legame di affetto soprattutto con i bambini. Far crescere un bambino con un quattro zampe un gatto è un dono preziosissimo che i genitori possono fare ai loro figli. Cani e gatti, infatti, riusciranno a donare ai piccoli tutto il loro amore e il loro affetto in modo incondizionato, rendendo speciali le loro giornate e quelle di chi li vede diventare diventare grandi insieme.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

La maggior parte dei cani si mostra estremamente empatica nei confronti dei bambini piccoli; tra le razze canine più adatte alla convivenza con i cuccioli umani si possono annoverare proprio i Golden Retriever. Come ha dimostrato ancora una volta Beau protagonista dei video condivisi su TikTok, i cani di questa razza sono ottimi animali domestici adatti alla vita in famiglia. Dal temperamento calmo e docile per natura, questi cani si distinguono per la loro intelligenza, dolcezza e per il loro entusiasmo che mettono in ogni attività che intraprendono. Pazienti e sempre disponibili a giocare con i bambini, i Golden Retriever regaleranno momenti indimenticabili nella vita di chi vivrà loro accanto, proprio come accade al piccolo Frankie e ai suoi genitori. (di Elisabetta Guglielmi)