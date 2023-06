Fedez parla delle rotture con gli amici e delle accuse di egocentrismo

Ridurre Fedez a un fenomeno musicale sarebbe sbagliato, perché da ‘Sig. Brainwash’ in poi Federico non ha sfamato solo i fan con la sua musica, ma anche il mondo del gossip a suon di paparazzate, rumor, indiscrezioni e interviste. I media si sono infatuati del rapper (probabilmente perché a differenza di molti colleghi si è esposto senza paura su molti temi, anche con posizioni forti e scomode e ha capito meglio di altri come comunicare), infatuazione che però si è trasformata in ossessione dopo Giulia Valentina e il breve flirt che lui ha avuto con Tigerlily, ma soprattutto con le primissime foto in compagnia di Chiara Ferragni.

Adesso che Fedez non è solo Fedez, ma anche Mr Ferragnez ogni aspetto del suo privato è setacciato, analizzato e discusso da fan e media. E l’ultimo h0t topic su Mr Ferragnez sono le accuse di egocentrismo legate alla lite/chiusura con Luis Sal. Proprio di litigate e del suo essere egoriferito ha parlato il cantante durante l’ultimo episodio del podcast Talk Ink.

“Se c’è un giorno in cui mi sono sentito arrivato? No, perché sono un eterno insoddisfatto. Forse un giorno in cui sono stato molto felice è stato quando io e Ax abbiamo fatto San Siro con 80.000 persone con il palco in mezzo. Ecco quella è stata una cosa pazzesca. Anche se è stato un San Siro con l’amaro in bocca per una serie di vicissitudini. Però sì, lì per un piccolo istante mi sono detto ‘ce l’ho fatta’.

Sono egocentrico, come chiunque fa questo lavoro e non credo sia un reato o una cosa grave da correggere. Essere egocentrici non significa avere una grande stima di te stesso. Non sono due cose che vanno di pari passo. Io sono egocentrico, ma non ho una grande stima di me stesso. Non ho mai avuto la sensazione di sentirmi a due metri da terra e sentirmi arrivato.

Le critiche che mi faccio? Che sono molto impulsivo. Nei rapporti do tanto, do veramente tanto, quando do tanto e poi rimango ferito per una cosa, la sofferenza è tale da avere reazioni molto impulsive. Ho il vaffa molto facile per intenderci. E non si parla di trasparenza, io me la davo come giustificazione, ma non è così. Bisogna essere furbi e io lo sono poco. In questo ambiente dovresti riuscire a mantenere dei rapporti anche non idilliaci e finti, ma di facciata. Chi lo fa dimostra furbizia e intelligenza. Non la vedo come una cosa brutta, ma io non riesco a farlo. Meglio così o farsi terra bruciata intorno?”