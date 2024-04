Giuseppe Giofrè scappa in mezzo al pubblico di Amici: “Colpa di un bacio”

Durante la registrazione di ieri di Amici di Maria, dopo la fine della prima manche (qui per scoprire le sfide, gli ospiti e il ballottaggio finale) Rudy, Alessandra, Lorella, Anna, Emanuel e Raimondo si sono scontrati nella classica sfida tra prof. Zerbi travestito da Dracula ha baciato Cristiano Malgioglio, Michele Bravi ed Emanuel Lo e poi ha tentato di fare lo stesso con Giuseppe Giofrè, che però è fuggito: “È proprio scappato per non baciare Rudy, che invece ha baciato Malgy, Michele e Emanuel. – ha rivelato una ragazza presente nel pubblico – Giofrè è andato tra il pubblico in studio“. Baci a parte, la sfida (lo scopo era quello di suscitare un’emozione) tra prof pare sia stata vinta proprio da Zerbi e la Celentano.

Con tutto il bene e la simpatia per Zerbi, ma effettivamente avrebbero dovuto far interpretare a loro ‘Dracula dal limone facile’…



Pronto a vedere Giuseppe scappare verso il pubblico per non farsi baciare da Rudy ✈️✈️✈️✈️#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 25, 2024

