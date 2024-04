Fedez qualche giorno fa è stato ospite del podcast Gurulandia di Marco Cappelli dove ha parlato di J-Ax, Fabio Rovazzi e Luis Sal, suoi amici con cui ha successivamente lavorato (finendoci per litigare e chiuderci).

A domanda diretta “Mescolare amicizia e lavoro, dopo tutto quello che ti è successo, è una buona scelta oppure è sempre meglio tenere le due cose separate?“, Fedez ha così risposto:

“Agnelli diceva che le società migliori sono composte da un numero dispari inferiore a tre. Meglio non avere soci. A livello di business non ha senso, ma a livello di arricchimento personale anche gli errori sono utili, non rimpiango nulla, di quello che ho fatto e di quello che sarebbe potuto essere. Pure a conti fatti. Io non sono ossessionato dal denaro, io sono ossessionato dal fare denaro divertendomi. Il vero lusso non è diventare ricchi perché io conosco gente ricca che non è felice”.

Specificando che: “Il mio sogno è continuare Muschio Selvaggio, ora con Marra non sappiamo davvero cosa fare. Per fare un podcast serve un’idea, un ufficio, dei soldi, una scenografia: bisogna pensarle bene queste cose e voglio prendermi del tempo“; sottolineando però che preferisce come conduttore di podcast MrMarra a Luis Sal, perché con Marra può parlare di alcuni argomenti che con Sal non poteva affrontare, come ad esempio la politica.

Fedez dice la sua sulle amicizie finite con J-Ax, Fabio Rovazzi e Luis Sal

Fedez oggi ha fatto pace con J-Ax ed è tornato in rapporti civili con Fabio Rovazzi (nonostante non faccia più parte della sua cerchia di amici), mentre è in guerra con Luis Sal. “Ciao muschietti selvaggi” – le parole di Sal – “Piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo“.