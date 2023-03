Giulia Salemi: perché ha detto no al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip

Giulia Salemi in questa edizione del Grande Fratello Vip ha ricoperto un ruolo inedito che ha saputo vestire alla perfezione, quello dell’esperta del sentiment di Twitter.

Intervistata dal settimanale Chi in occasione della finale del reality (che chiuderà a quota 45 prime serate), Giulia Salemi ha dichiarato:

“Sono partita facendo concorsi di bellezza a Piacenza, ho fatto 1.500 ospitate in tv senza un ruolo preciso. Ho fatto il primo GFVip totalmente inconsapevole, sono andata allo sbaraglio. Era un periodo in cui facevo esperienza, quella che gli altri chiamano gavetta. E ne sono uscita con le ossa rotte. Poi ho cominciato a frequentare i social, vedevo tante ragazze che si riconoscevano in me, nel mio essere insicura, sfortunata in amore e mi sono sentita compresa. Quando sono stata chiamata per la seconda volta al GFVip ero una persona diversa, più consapevole. Ho anche trovato un team di lavoro che mi ha valorizzata, mentre prima avevo conosciuto tante persone inutili che volevano comandare la mia vita. Il problema è che l’ho sempre permesso io. Ora ho cambiato l’approccio verso il lavoro e verso me stessa. Ho un impiego, meno tempo libero, e penso prima di parlare”.