Chiofalo spara a zero su Antonella Fiordelisi e il padre: le rivelazioni

Nel bene e nel male Antonella Fiordelisi è stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 7 e ovviamente durante e dopo la sua partecipazione al reality sono intervenuti sui media amici, parenti ed ex fidanzati. Francesco Chiofalo ieri è stato intervistato a Casa Pipol ed ha fatto delle rivelazioni sulla sua ex ragazza.

“Se mi ha tradito con Gianluca? Io e Antonella eravamo già lasciati quando lei si è messa con Gianluca. Però sinceramente mi è venuto il dubbio che andava a letto con lui ce l’ho sempre avuto quindi quando poi li ho visti insieme ho pensato: “Forse il dubbio non era così infondato”. – hanno riportato Isa e Chia – Quando io ho provato a chiederle se ci andava a fare cose, lei mi diceva “ma sei pazzo con Gianlu? Mai” poi si sono proprio fidanzati, altro che robette.

Come la vedo adesso? Fomentata. Qualcuno le dica che non presenterà Sanremo dopo. Che non ha conquistato il mondo, per favore. Penso sia diventata realmente insopportabile, non so come fanno a starle vicino. Anche io ho fatto programmi ma bisogna stare sempre con i piedi per terra. – ha continuato Chiofalo – Io le ho voluto bene, ho un bel ricordo però non sicuramente una persona che mi sta simpaticissima. Io non l’ho riconosciuta come si è comportata con Edoardo, con me era proprio un’altra persona: molto più rispettosa, più tranquilla.

Sai cosa l’ha avvantaggiata al GF? Che quest’anno non c’erano grandi personaggi, ha avuto modo di prendersi spazio. Con il cast dell’anno scorso, con Soleil Sorge, Alex Belli, le sorelle Selassié, Manuel Bortuzzo, non so se avrebbe avuto tutto questo spazio”.