Isola Dei Famosi, quanto guadagnano i naufraghi? Svelati i presunti cachet

Senza alcuna ombra di dubbio “L’isola Dei Famosi” è uno dei programmi televisivi più amati e chiacchierati del momento. Il programma condotto da Vladimir Luxuria sta riscuotendo grande successo nel mondo dello spettacolo Italiano. Tuttavia una domanda sorge spontanea ai telespettatori più curiosi: quanto guadagnano i naufraghi? Scopriamolo insieme!

Nonostante sia iniziata da poco, la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi continua a essere oggetto di numerose chiacchiere tra i telespettatori italiani. Nel corso delle ultime ore sono emersi inediti retroscena sui protagonisti del programma condotto da Vladimir Luxuria.

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti i naufraghi del reality show in onda su Canale cinque guadagnerebbero cachet bassi. A diffondere tale dichiarazione è stato Fabrizio Corona il quale ha paragonato i guadagni attuali che i concorrenti ricevono dai programmi televisivi a quelli di molti anni fa. L’ex re dei paparazzi si è confidato in occasione di un’intervista rilasciata a “Mondo Cash” ed ha raccontato come non è più possibile riscuotere molto denaro dalla partecipazione agli attuali programmi televisivi.

Per spiegare meglio il suo concetto, l’ex marito di Nina Moric ha preso in esempio Belen Rodriguez la quale ha ottenuto un incredibile successo della sua partecipazione in qualità di conduttrice a uno dei format più amati dagli italiani, Tu Si Que Vales. Infatti, all’epoca, la modella argentina guadagnava circa 20.000 euro per ogni puntata. Successivamente ha tirato in ballo anche L’Isola Dei Famosi dichiarando che il cachet più alto è quello di Joe Bastianich: Una come Belen a Tu Si Que Vales ai tempi quando è partito lo show, prendeva 20.000 Euro a puntata, poi quel programma va benissimo fa il 32% di share. Quel programma però da 20.000 Euro, oggi Mediaset te lo paga 2.000. Poi c’è L’Isola dei Famosi, Joe Bastianich è il più famoso con il cachet più alto, ma gli altri prendono poco.