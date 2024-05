Fabio Fazio ammaliato da Agustina Gandolfo: “Se fossi uno che conta..”

Fabio Fazio ieri sera a Che Tempo Che Fa ha ospitato per la prima volta Lautaro Martinez, calciatore campione dell’Inter con la quale ha vinto due scudetti, due coppe Italia e tre super coppe italiane. Al suo fianco, presente in prima fila nel pubblico – a due passi dalla postazione di Filippa Lagerback – c’era anche sua moglie, Agustina Gandolfo.

La donna è stata più volte interpellata da Fabio Fazio che, palesemente ammaliato, ha esternato:

“Agustina vuole fare lei l’ultima domanda a suo marito? Ha una domanda che vuole fargli da talk show? Lei dovrebbe fare televisione, spero che stasera la notino in tanti, perché se io fossi… Non conto niente, ma se io fossi uno che conta le farei fare televisione. A lei piace lo sport? Dica di sì altrimenti ci togliamo il 50% delle possibilità. Ora faccia lei una domanda a suo marito per chiudere”.

Agustina Gandolfo ovviamente non se l’è lasciato ripetere due volte e ha chiesto al marito: “Cosa diresti ai nostri figli che ti vedranno tra 5 anni in questa puntata?”, ottenendo come risposta un generico: “Direi che all’inizio ero nervoso… che li amo tanto e che questa puntata è dedicata a loro!”

Fabio Fazio ammaliato da Agustina Gandolfo, i video con Lautaro Martinez

