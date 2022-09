Ginevra vuota il sacco: “Elettra? Le ho fatto un video e la situazione è degenerata”

Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip ha vuotato il sacco e nonostante le due diffide ricevute per non parlare di sua sorella Elettra, anche oggi ha raccontato parte della storia. Lo ha fatto a Wilma Goich che le aveva chiesto informazioni riguardo questo fantomatico video di cui era a conoscenza Giaele De Donà.

Secondo il racconto di Giaele, infatti, Ginevra avrebbe fatto un video di nascosto ad Elettra e l’avrebbe minacciata di renderlo pubblico per danneggiarla. Racconto mai smentito da Ginevra (che si è limitata a rendere irreale la storia) e semi-confermato dalla stessa Elettra che su Twitter ha messo un like tattico.

Parlando con Wilma Goich, Ginevra Lamborghini ha confessato che quel video esiste, anche se non è entrata bene nella dinamica del contenuto né della minaccia velata di renderlo pubblico.

“Le ho detto [ad Elettra, ndr] ‘perché non mi parli? Dimmi che cosa ti ho fatto!’ Lei mi diceva ‘niente, niente’, ma aveva un mezzo ghigno sul viso. Ed io la conosco, quando ha quel ghigno è in difficoltà: è un sorrisetto di imbarazzo e disagio. Quando si accorge che io le stavo facendo un video lei ha cambiato atteggiamento e invece di stare zitta mi ha detto ‘brava, mi stai facendo un video? complimenti’. Lì la situazione è degenerata e abbiamo litigato fortemente. Mi sono messa davanti alla porta e le ho detto ‘che cavolo stai dicendo, che cosa hai paura del video? lascia stare’. Lei stava sgattaiolando via e io le ho urlato ‘tu da questa porta non esci se non mi dici che cosa ti ho fatto’ e lei niente, non mi guardava neanche in faccia”.