Beatrice Luzzi sbarca stasera in un programma di Rete 4: le anticipazioni

Due ospitate a Verissimo da Silvia Toffanin, poi l’arrivo al GF Vip albanese e adesso Beatrice Luzzi sarà in un programma di Rete 4. La vincitrice morale del Grande Fratello è tra gli ospiti di stasera di È Sempre Cartabianca. Nel programma di Bianca Berliguer discuteranno del generale di Roberto Vannacci, delle europee, di sanità e strutture non adeguate, ma anche del fatto che il Senato ha approvato l’accesso di gruppi anti-abortisti come Pro Vita nei consultori. Ad annunciare la presenza di Beatrice Luzzi è stato l’account Twitter del programma di Rete 4.

Insieme all’attrice ci saranno: il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, Susanna Ceccardi, Vittorio Sgarbi, Paolo Del Debbio, Francesca Barra, Andrea Scanzi, Annalisa Chirico, Marina La Rosa, Roberto Da Crema, Mauro Corona e anche Augusta Montaruli.

È Sempre Cartabianca: i temi della puntata di stasera con Beatrice Luzzi.