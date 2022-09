Hailey Bieber risponde ai fan di Justin e Selena Gomez: “Io l’ho rubato a lei?”

Tra la fine degli anni 90 e l’inizio dei 00 c’erano Justin Timberlake e Britney Spears, poi la coppia d’oro del pop è diventata quella formata da Selena Gomez e Justin Bieber. Tra i due però non è finita bene e il ritorno di fiamma del 2017 è durato meno di un anno. Adesso il cantante di Sorry sta con Hailey Bieber, i due si sono sposati, ma nonostante tutto molti fan di Justin e Selena non hanno digerito la cosa. La figlia di Stephen Baldwin viene attaccata quotidianamente sui social dagli utenti che sperano che Bieber e la Gomez tornino insieme. Molti sono convinti che Justin non abbia mai smesso di amare Selena e che per questo Hailey abbia ‘rubato’ il cantante al suo vero amore. Di tutto questo ha parlato Hailey Bieber in un podcast.

Hailey Bieber: “Non devo piacervi per forza, ma non offendete”.

La moglie di Justin è stata molto diplomatica: “Cosa voglio dire ai fan di lei che pensano che io le abbia rubato il vero amore? penso che voglio dire alcune cose. La prima è che non devo piacervi per forza, però ci può essere rispetto. Non è che devi dire sempre qualcosa. Perché dietro questa persona che state guardando su uno schermo del cellulare c’è una persona con un cervello e un cuore, emozioni e problemi che devo affrontare. Così proprio come voi. Così come tutte le persone qui. Dovete pensare che quello che scrivete spesso ha un impatto. Pensavi sarei stata più cattiva? Oddio, quello che vorrei dire davvero… No dai sto scherzando. Però ricordiamoci che abbiamo in comune più cose di quelle che abbiamo in contrasto. Io penso alle cose che ci uniscono. Quando leggo i fan che mi attaccano e dicono cose cattive penso ‘sicuramente ci piacciono tante cose simili quindi perché scrivono questo?’“.

Quello che voleva dire davvero Hailey…