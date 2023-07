ora Lex cerca una casa per sempre

Il cucciolo di nome Lex è stato costretto per molto tempo a vivere in un pollaio in condizioni precarie, ora cerca una casa amorevole.

Quello che devono sopportare i nostri amici a quattro zampe quando si ritrovano con famiglie che non vogliono prendersi cura di loro è davvero drammatico. Ogni giorno si apprende attraverso telegiornali e social network, quanto l’uomo sia davvero crudele verso gli animali e ad andarci di mezzo, questa, volta, è piccolo Lex.

Costretto a vivere nel pollaio: il cucciolo ora cerca casa

Il suo nome è Lex ed è un meticcio di appena otto mesi che la sua famiglia precedente ha deciso di abbandonare. Sfortunatamente, la rinuncia di proprietà di un animale, è ancora una pratica molto diffusa. Dovrebbe essere la giusta risposta quando qualcuno non può più occuparsi di un animale e quindi tutelarlo, ma nella pratica non è così.

La rinuncia di proprietà solitamente avviene perché il cane risulta più impegnativo da gestire di ciò che si poteva immaginare oppure perché l’animale stesso non è stato educato e quindi di conseguenza, è difficile da gestire. In entrambi i casi, la negligenza ricade su chi adotta e la grave mancanza di consapevolezza che ha l’adozione di per sé. Alcune persone si ritrovano con un animale tra le mani, inconsapevoli del fatto che va accudito quotidianamente e che ha dei bisogni ben specifici. Seguendo questa linea di pensiero, la rinuncia di proprietà, altro non è che un abbandono fatto per vie legali.

La storia di Lex è uno dei tanti esempi che si possono fare. Fin dal suo secondo mese di vita, il cucciolo è stato costretto a vivere all’interno di un pollaio, ambiente non consono alla vita di un cucciolo di cane, dove nei primi mesi di vita è essenziale la scoperta del mondo circostante e la socializzazione. È stata la stessa famiglia a contattare la volontaria Giada in modo che potesse trovare un’altra sistemazione a Lex.

Appreso la sua storia, Giada, con tutto il suo potere, sta facendo campagna social per trovare qualcuno di adatto per il cucciolo. Lex è descritto come un cane socievole e bisognoso di attenzioni. Ha già iniziato il ciclo di vaccini ed è sverminato. Si trova a Catanzaro e per chiunque fosse interessato, basta visitare la pagina Facebook di Giada Iona.