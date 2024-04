299,99€ - 263,06 €

(as of Apr 21, 2024 02:00:39 UTC – Details )

Prezzo:





Garmin Edge 530, Ciclocomputer GPS, Cartografico, Display 2,6″ a colori, Interfaccia a pulsanti, Navigazione, Allenamenti, ClimbPro, Strada & MTB, Autonomia 20 ore

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Lingua ‏ : ‎ Multilingue

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 5 x 8 x 2 cm; 76,8 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 maggio 2019

Produttore ‏ : ‎ Garmin

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B07RZ95D6L

Numero modello articolo ‏ : ‎ 010-02060-01

Categoria ‏ : ‎ Unisex adulto

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

NAVIGAZIONE ➡ Edge 530 dispone di mappa Garmin Cycle Map precaricata e ti guida a destinazione indicandoti le svolte direttamente sul display. Trova i percorsi più frequentati, calcola percorsi ad anello e, grazie alla funzione ClimbPro potrai misurare il tuo sforzo sulle salite e visualizzare quanto ancora dovrai soffrire.

PERFORMANCE ➡ Osserva come il tuo corpo risponde all’allenamento: monitora il tuo VO2max, il tempo di recupero, Training Load, Training Load Focus, Training Status e molto altro. Scopri anche come il tuo corpo si adatta al calore e alla quota e analizza tutte le tue uscite su Garmin Connect.

ALLENAMENTI e POTENZA ➡ Sincronizza i tuoi allenamenti da TrainingPeaks o scarica piani predefiniti da Garmin Connect, direttamente sul tuo Edge. Con un sensore di potenza Rally, inoltre, potrai sfruttare le metriche di ciclismo avanzate per avere informazioni più specifiche sulle tue prestazioni.

SICUREZZA ➡ Edge 530 è compatibile con i radar posteriori Garmin della serie Varia e, se associato al tuo smartphone, invia un SMS automaticamente in caso di incidente e ti permette di condividere la tua posizione in tempo reale tramite LiveTrack.

CICLOCOMPUTER SMART ➡ Troverai delle app già precaricate su Edge 530 come TrainingPeaks, TrailForks e Strava, ma potrai scaricarne molte altre dal Connect IQ Store, insieme a nuovi campi dati e widget.