Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera, tre anni d’amore e presentazione in famiglia

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera stanno insieme da oltre tre anni (si sono conosciuti e fidanzati nel nefasto 2020 fra quarantene e lockdown, festeggiando il Capodanno alle Maldive).

Mantenendo un profilo basso e non dando fianco ai gossip, i due stanno insieme da allora e la loro relazione è cresciuta a tal punto che Gabriele Esposito ha deciso di presentare Andrea Pappalettera a tutta la famiglia.

“Questo giorno è stato così speciale per me”, ha scritto Andrea Pappalettera su Instagram. “Ho incontrato per la prima volta tutta la famiglia del mio ragazzo e mi sono sentito amato, questo è tutto quello che ho sempre desiderato. L’amore vince davvero“. Una splendida dedica a cui Gabriele Esposito ha risposto con un romantico “Ti amo“.

Gabriele Esposito, classe 1997, è famoso dal 2015 quando vinse il girone ballo ad Amici di Maria De Filippi. Da allora ha spesso fatto parte del cast della trasmissione come ballerino professionista.

Prima di fidanzarsi con Andrea Pappalettera, Gabriele Esposito ha avuto una storia con Nik Cornia (attuale fidanzato di Claudio Sona) e nel 2020 è stato associato dai settimanali di gossip a Mahmood, dato che i paparazzi li hanno beccati più volte insieme con tanto di presunto bacio in macchina.

E ancora:

Lo stesso è accaduto domenica scorsa: partito la mattina presto per Roma dove aveva uno stage di danza, è rientrato in treno in serata. E chi c’era ad aspettarlo? Mahmood. Che lo ha accolto a bordo di una vettura rossa del car sharing e lo ha portato a casa propria. Un bacio, o almeno quello che sembra un bacio, quando Gabriele sale in macchina. Il braccio dell’uno che protettivamente cinge le spalle dell’altro mentre sostano davanti al portone. Poi, entrambi coperti dai cappucci delle felpe, varcano la soglia. Da lì in poi, nessuna notizia fino all’indomani. Cosa ci sia tra Mahmood e Gabriele lo sanno soltanto loro. A noi restano due visi assorti, un abbraccio e un portone che si richiude dietro i loro cappucci. Mentre Gabriele non molla il cellulare”.