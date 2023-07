Battiti Live, The Kolors cambiano il testo di ItaloDisco per omaggiare il programma

Ieri sera su Italia 1 è andato in onda la prima puntata di Battiti Live (che ha vinto la serata battendo Rai1 e Canale5 con il 16,5% di share) e fra i tanti artisti che sono saliti sul palco anche i The Kolors.

La celebre band nata ad Amici è attualmente in rotazione radiofonica con ItaloDisco e sul palco di Battiti Live hanno cantato proprio quella canzone modificandone una strofa.

Durante il ritornello, infatti, Stash intona: “Aaaaah! Questa non è Ibiza, Festivalbar con la cassa dritta, ti sto cercando ma è nebbia fitta, ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona ItaloDisco!“. Essendo a Battiti Live la strofa è stata così modificata: “Aaaaah! Questa non è Ibiza, Battiti Live con la cassa dritta, ti sto cercando ma è nebbia fitta, ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona ItaloDisco!“, aprendo di fatto un caso. Questo perché su Spotify – al contrario del testo ufficiale – non viene riportata la parola “festivalbar” ma la frase “festino al bar” creando confusione fra gli ascoltatori.

Battiti Live, il video con i The Kolors

Ecco il video:

“Questa non è Ibiza⁰Festivalbar con la cassa dritta⁰Ti sto cercando, ma è nebbia fitta⁰Ti giuro se ti penso la mia testa suona⁰Suona Italodisco” tormentone dell’estate 2023 💃🤩

#battitilive #thekolors pic.twitter.com/P4K458YljL — Annarita_R (@annarita_ro) July 4, 2023

E la confusione del web:

Hanno sostituito “Festivalbar con la cassa dritta con “Battiti live”. 😶 #battitilive — LALLERO (@see_lallero) July 4, 2023

“Festino al bar” penso proprio sia un refuso.

Nella versione karaoke del video, sul canale yt officiale dei The Kolors, il testo riporta “Festivalbar”. pic.twitter.com/SpcU9unAjD — Paolo Starvaggi (@PaoloStarvaggi) July 4, 2023

E voi sentivate “Festivalbar” o “Festino al bar”?