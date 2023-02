Fratelli d’Italia: “Via Rosa Chemical da Sanremo, proteggiamo i nostri bambini”

Maddalena Morgante di Fratelli d’Italia oggi ha chiesto di poter fare un intervento alla Camera per parlare di un problema che l’affligge e che è condiviso da tutto il partito. Guerra? Crisi? Immigrazione? Bollette alle stelle? Caro energia? Covid? Salute? No: Rosa Chemical al Festival di Sanremo.

Il cantante, infatti, per l’Onorevole Morgante sarebbe uno spot vivente di gender fluid che minerebbe alla famiglia tradizionale e ai tantissimi bambini.

“Desta sconcerto che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, porterà, come da lui stesso affermato – e chiedo scusa fin da ora per i termini che utilizzerò – il sess0, l’amore poligamo e il p0rno su OnlyFans”.

La Morgante, dopo aver chiesto scusa per aver detto “amore poligamo” ha poi aggiunto:

“La rivoluzione fluida era arrivata già da tempo al teatro Ariston, ma trasformare il Festival di Sanremo, un appuntamento che ogni anno tiene incollati allo schermo famiglie e bambini emblema della tv tradizionale convenzionale, nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno. Nonostante viviamo nell’era dei social network, la televisione rimane il principale canale di informazione per i cittadini. E i maggiori fruitori del mezzo televisivo rimangono i minori e le famiglie che diventano la fascia di riferimento principale per la creazione di programmi”.

Fratelli d’Italia: “Sanremo rischia di diventare uno spot in favore del gender”

“Il Festival della canzone rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi che da sempre Fratelli d’Italia contrasta. È inaccettabile che tutto questo possa avvenire non soltanto nella tv di Stato, che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, e non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto davanti ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata in famiglia”.

A nome di Fratelli d’Italia ha poi chiesto:

“È innegabile che la rassegna canora più importante del nostro Paese sia un enorme veicolo culturale, ma anche politico e sociale. Come lo stesso mondo della musica è un palcoscenico per raccontare e descrivere la società e le sue dinamiche attuali. Questo suo ruolo però ormai da tempo e soprattutto in queste ultime edizioni, si è trasformato in una vera e propria propaganda a senso unico. Un vero condensato della peggiore ideologia che mina l’identità dell’uomo e della donna e mira alla dissacrazione, in modo del tutto irrispettoso dei più importanti simboli religiosi. Questo per Fratelli d’Italia non è accettabile, auspichiamo pertanto che ci sia un ripensamento a riguardo”.

E no, non è una barzelletta.