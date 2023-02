Olly: chi è Federico Oliveri che canta Polvere a Sanremo

Olly è uno dei Big in gara al Festival di Sanremo con il brano Polvere. Nome d’arte di Federico Olivieri, il cantante si chiama così proprio per omaggiare il suo cognome anagrafico: “Il mio nome d’arte è preso dal mio cognome, da piccolo mi chiamavano Olly e mia madre da giovane chiamava mio padre così. Per questo ho deciso di voler essere me stesso in musica“, ha dichiarato a Peppe Vessicchio durante un’intervista per Amazon.

“Il singolo che porto a Sanremo si chiama Polvere. Il mio punto di vista di polvere è un po’ diverso da impolverato, ma intendo qualcosa di più decadente e di cose abbandonate. Nel brano io voglio lasciare un po’ la domanda aperta: nella polvere ci si può trovare bene o no?“, ha dichiarato a Vessicchio.

Chi è Olly?

Federico Olivieri è nato a Genova il 5 maggio del 2001 ed è nella rosa dei Big del Festival di Sanremo perché ha conquistato un posto grazie a Sanremo Giovani insieme a gIANMARIA, i CollaZio, Sethu, Shari e Will.

Inizia la sua carriera nel 2016 a soli 15 anni con la pubblicazione dei suoi primi brani su SoundCloud; due anni dopo si crea un profilo su Spotify e nel 2019 ottiene il successo che merita con il singolo Il Primo Amore che ad oggi contra oltre tre milioni di stream. L’anno successivo debutta col suo primo ep, mentre nel 2021 grazie ad una neonata etichetta pubblica il singolo Lego. A luglio del 2021 viene notato da MTV che lo inserisce nella MTV New Generation e firma un contratto con la Universal Music. L’anno scorso ha aperto un concerto di Blanco e poi ha partecipato a Sanremo Giovani staccando un ticket per la finale.

Da segnalare la sua svolta iper pop durante la serata delle cover dato che duetterà con Lorella Cuccarini sulle note di La Notte Vola. Al di là di questo io impazzisco anche per il suo nome di Instagram: Olly_Nclusive, gioco di parole di All Inclusive. Mi diverto con poco.