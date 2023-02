Federico Fashion Style si sfoga: “Ho perso 25 kg!”

Dopo il coming out a Verissimo, oggi Federico Fashion Style è tornato a parlare della sua vita privata. L’hairstylist in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha confessato di essere dimagrito ben 25 kg dopo la separazione dalla sua ex compagna Letizia Porcu. L’imprenditore ha poi aggiunto che la sua ex avrebbe portato via da casa tutti gli effetti personali della loro bambina, Sophie Maelle. Sembra anche che Letizia voglia andare in tribunale per risolvere per vie legali la separazione da Federico.

“Ho perso 25 kg dopo la separazione. Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere d sua madre. Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia. Lei vuole andare in tribunale. Per me lei sarà sempre la persona più importante della mia vita. La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me”.

Federico fashion Style, lo sfogo su Instagram: “Non sto bene e lo vedete”.

“Ormai non posso nasconderlo più e mi vedete anche voi. Non sto affatto bene ed è chiaro a tutti. E se sto così non è perché la relazione è finita. Anzi io non credo più nell’amore e penso che non esista quello che dura per sempre. Lavoro tutti i giorni e aspetto la sera per sentire la mia piccola. La mia ex ha deciso da sola che posso sentire Sophie solo alle 7 e alle 21. Non sono bugie, questa è proprio la verità. Scusatemi se mi sto sfogando, ma non ce la faccio più. La verità è questa e lo sa benissimo anche lei. Letizia sa bene tutto! Io non vado a ballare tutte le sere come fa lei e fa del male a me perché ha la bambina”.