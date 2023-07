Fabri Fibra, la scaletta dei concerti del 2023: l’ordine delle canzoni

Fabri Fibra, la scaletta dei concerti del tour estivo 2023: tutte le canzoni del rapper marchigiano in giro per l’Italia.

L’estate in musica di Fabri Fibra prosegue quasi senza sosta. Il rapper marchigiano, che di recente ha dovuto piangere per la scomparsa del padre, si sta godendo un lungo summer tour. Un modo per riabbracciare i suoi fan e condividere con loro le emozioni del palco, per presentare ancora una volta il meglio del suo repertorio, dagli album storici come Bugiardo e Tradimento al più recente Caos.

Un giro d’Italia in musica che lo ha portato sui palchi di alcune delle località più importanti e turistiche dell’estate italiana, e che si concluderà solo nel mese di settembre. Scopriamo insieme la possibile scaletta dei prossimi eventi del rapper di Fenomeno.

Fabri Fibra in tour nel 2023: le date

Già nel mese di giugno e luglio il rapper marchigiano è stato protagonista di diversi concerti su alcuni dei più importanti palchi italiani, come ad esempio quello di Mantova, in Piazza Sordello. Ma sono ancora molti i live che vedranno per protagonista uno dei più grandi e amati rapper del nostro paese.

Fabri Fibra

Di seguito il calendario degli appuntamenti restanti del suo lungo tour:

– 20 luglio a Mirano (Venezia)

– 28 luglio a Messina

– 29 luglio a Palermo

– 1° agosto ad Acri (Cosenza)

– 3 agosto a Barletta

– 4 agosto a Gallipoli (Lecce)

– 6 agosto a Cattolica (Rimini)

– 8 agosto a Pescara

– 26 settembre a Roma

La scaletta dei concerti di Fibra

Lo spettacolo di questo tour estivo di Fabri Fibra comprende moltissimi dei successi più amati della sua carriera. Oltre a brani più recenti di un repertorio che continua ad arricchirsi di nuove hit, come il tormentone estivo Parafulmini con Ernia e Bresh, ci sarà spazio infatti per tanti classici tratti dai suoi album storici.

Di seguito la scaletta di uno dei suoi concerti più recenti, quello di Mantova:

– Intro (cielo)

– GoodFellas / Brutto figlio di / Sulla giostra

– Cronico

– La pula bussò

– Fenomeno

– Demo nelo stereo

– Propaganda

– Stelle

– Pamplona

– Rap in guerra / Applausi per Fibra

– Rap in vena / Non crollo

– Non fare la puttana

– Come Vasco

– Bugiardo

– Cocaine

– Verso altri lidi

– Yoshi

– Caos

– Fotografia

– Calipso

– Vip in Trip

– La soluzione

– Panico

– Stavo pensando a te

– Luna piena

– Tranne te

– Dalla A alla Z