Francesco Totti “ha dato alla madre dei suoi figli della poco di buono e della ladra”

La guerra dei Rolex con Ilary Blasi che scappa insieme al padre dal caveau dove Francesco Totti custodiva i suoi orologi è una delle scene più belle (e trash) dell’estate appena passata.

A svelarlo – come già sappiamo – è stato il calciatore che ha rilasciato una lunghissima intervista al Corriere della Sera. Un’intervista che ha attirato numerose critiche da parte di giornalisti e persone dello spettacolo. Da Maurizio Costanzo ad Alfonso Signorini, passando per Roberto D’Agostino fino ad arrivare ad Adriana Volpe. La donna proprio questa settimana è stata intervistata da Chi dove ha potuto dire la sua sul divorzio dell’anno.

“Sto seguendo le puntate e, in questo momento, sono più dalla parte di Ilary. Ho trovato l’intervista di Totti fuori luogo. Ero rimasta alla puntata in cui chiedeva di proteggere i figli dal gossip, di rispettare il silenzio, di portare avanti la separazione senza coinvolgere i media. Poi leggo quell’intervista, dove Totti ripete di voler difendere i figli ma scredita la figura della madre, dandole della poco di buono e della ladra. È la madre dei tuoi figli. In tribunale è legittimo raccontare, su un giornale no. Il no comment di Ilary è più elegante e dignitoso”.