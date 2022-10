Francesco Chiofalo smonta la coppia ‘Donnalisi’: “Lei la conosco bene”

Dopo Selvaggia Roma, un’altra ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha varcato la porta rossa del GF Vip. Antonella Fiordelisi è tra le gieffine più amate dal pubblico e nella casa fa coppia da qualche giorno con Edoardo Donnamaria. Francesco Chiofalo però pensa che la sua ex non sia davvero interessata al gieffino e che la loro relazione non durerà.

“Volete per forza che io dica qualcosa di negativo che mi fate queste domandine? Diciamo che io lui non lo conosco quindi lui non posso giudicarlo, però conosco Antonella. La conosco piuttosto bene, ci sono stato degli anni insieme e sicuramente lui non è assolutamente il prototipo di uomo che può piacere ad Antonella. Ma l’ha detto anche lei per quel poco che ho seguito il programma. Probabilmente lei al di fuori del programma non se lo sarebbe mai cag**o di striscio, sinceramente. Su questo ci metto proprio la mano sul fuoco, poi certo un po’ la convivenza forzata, un po’ la noia che uno non sa neanche come ammazzare il tempo là dentro, un po’ pure perché fa gioco al programma stesso creare una sorta di relazione perché crea dinamica, lei gli dà retta. – riportano Isa e Chia – Potrebbe anche in futuro formarsi una coppia che poi sinceramente non so fuori dal programma quanto possa durare. Questo è quello che penso”.

Sono d’accordo con Francesco Chiofalo, Edoardo non è il tipo di Antonella e lei stessa ha ammesso di essere più attratta da Antonino.

Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi: “Spero che rimanga in gioco”.