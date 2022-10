Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati: l’annuncio

Le voci di una crisi tra Valentina Ferragni e Luca Vezil circolano dallo scorso agosto. Ne aveva parlato anche Vanity Fair.

“Non capitava da anni di vedere Luca Vezil e Valentina Ferragni separati per un mese intero. E invece è accaduto: i due influencer e modelli hanno trascorso agosto a distanza, lei a Ibizia, ospite della mega villa affittata dai Ferragnez, lui alle Canarie. Ma perché? E c’è da temere che il grande amore tra Luca e Valentina sia in fase calante?”.

Il ragazzo però aveva spiegato che la lontananza dalla fidanzata aveva a che fare con un suo progetto:”Questo è mese pieno, ricco, bello, magari pesante, sicuramente divertente, a tratti stressante ma di certo appagante, un mese che sono certo mi darà tanto e al quale, ne sono ancora più certo, io darò tutto me stesso. Sono in aeroporto sì, ma quello che sto per prendere è un treno, uno di quelli che passano e spesso non ti lasciano il tempo di pensare, o sali o lo guardi passare: non sai dove ti porterà, non ne hai la più pallida idea, ma sai che può essere il tuo treno, solo se ci credi. Sali e goditi il viaggio“.

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati.

Oggi però è arrivata l’annuncio ufficiale. Valentina Ferragni e Luca Vezil non stanno più insieme. I due ragazzi hanno comunicato la notizia sui social attraverso una storia di Instagram: “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. – ha scritto la sorella di Chiara – Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”.